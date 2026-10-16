La presidenta Keiko Fujimori instó a la población en zonas vulnerables a prepararse para el fenómeno El Niño y establecer protocolos de evacuación ante las lluvias anunciadas. | Gobierno

La presidenta Keiko Fujimori instó a la población en zonas vulnerables a prepararse para el fenómeno El Niño y establecer protocolos de evacuación ante las lluvias anunciadas. | Gobierno

La presidenta Keiko Fujimori pidió a la población que reside en zonas cercanas a ríos y otros puntos vulnerables comenzar desde ahora con sus preparativos y contar con mecanismos de evacuación ante el escenario previsto por el fenómeno El Niño. La mandataria sostuvo que el evento climático tendrá un impacto severo en el Perú y llamó a las familias a no esperar a que comiencen las lluvias para tomar medidas.

Durante una presentación realizada este miércoles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Fujimori calificó el escenario como "realmente dramático" y señaló que el país será golpeado con mayor intensidad. "Va a ser terrible para el Perú, que Dios, la Virgen y el Señor de los Milagros nos protejan", manifestó.

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La presidenta también pidió a quienes viven en zonas vulnerables identificar una ruta de salida y tener preparada una mochila de emergencia. "A los que viven en zonas vulnerables, tengan un mecanismo de evacuación, una mochila lista en caso lleguen las lluvias", señaló.

El llamado se produce mientras el Ejecutivo informa sobre trabajos preventivos en ríos y quebradas de distintas regiones. Según la Presidencia, se han identificado 1.800 puntos de riesgo a nivel nacional y 536 fueron priorizados para intervención. Fujimori afirmó que estas acciones presentan un avance de 70%.

Gobierno reporta intervenciones en ríos y quebradas

Entre las zonas intervenidas, la presidenta mencionó los ríos Tumbes, Piura, La Leche, Reque, Huarmey, Lacramarca, Chillón, Rímac y Lurín. También anunció que este viernes viajará a Piura para supervisar los trabajos en el río de la región y que posteriormente se trasladará a La Libertad para revisar las obras relacionadas con las quebradas San Carlos y San Ildefonso.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo que los organismos especializados proyectan un escenario de alta intensidad. Según indicó, el ENFEN ha advertido sobre un posible fenómeno El Niño de "magnitud extraordinaria", mientras que la NOAA estima una probabilidad superior al 83% de que alcance una categoría fuerte entre enero y marzo de 2027.

Vinelli explicó que algunas zonas mantienen condiciones que podrían incrementar el impacto de lluvias intensas. Como ejemplo, mencionó el río Piura, cuyo cauce, según dijo, cuando fue evaluado el 3 de agosto soportaba menos de 1.600 metros cúbicos por segundo. En las emergencias de 2017, recordó, el caudal llegó a 3.400 metros cúbicos por segundo.

En La Libertad, agregó que las obras de solución definitiva para las quebradas San Ildefonso y San Carlos registraban un avance de 60% cuando la actual administración asumió funciones. En Lima, el Gobierno informó que continúa con labores de limpieza y descolmatación en el río Lurín.

Albergues para 30.000 personas y hospitales de campaña

Fujimori aseguró que el Ejecutivo también prepara medidas para responder a posibles emergencias. Entre ellas, anunció la construcción de albergues temporales con capacidad para 30.000 personas en distintas regiones vulnerables.

Asimismo, indicó que hospitales de campaña ya fueron movilizados hacia Tumbes, Piura y Lambayeque. La presidenta también informó que el Estado dispone de cinco buques de la Marina de Guerra, 22 helicópteros operativos y puentes modulares destinados a mantener la conectividad en zonas que podrían quedar afectadas.

De acuerdo con su declaración, 20 puentes fueron enviados al norte del país y otros cuatro a la zona sur. También sostuvo que se cuenta con reservas de ayuda humanitaria y señaló que existen 5.600 toneladas de alimentos y agua, además de productos no perecibles.

El Ejecutivo informó además sobre medidas presupuestales para enfrentar la emergencia. Fujimori señaló que se aprobaron 22 decretos supremos y de urgencia vinculados con la respuesta ante El Niño y que 14 de estas normas representan recursos por alrededor de S/2.000 millones.

Fujimori pide planes de evacuación y protocolos

La presidenta reconoció que la respuesta no dependerá únicamente del Gobierno y pidió a las instituciones públicas y privadas elaborar protocolos frente a posibles emergencias. También exhortó a la ciudadanía a organizarse y tener identificadas las rutas de evacuación. "Solo el Gobierno no va a poder. Aquí necesitamos que todos estemos unidos", sostuvo.

En esa línea, Vinelli pidió a la población preparar sus viviendas antes de que comiencen las lluvias y evitar arrojar residuos en ríos, quebradas y canales. También recomendó no acercarse a los cauces durante una crecida para tomar fotografías o videos.

El ministro anunció, además, que el Gobierno habilitará una plataforma digital con información oficial sobre la emergencia, con el objetivo de facilitar el acceso a datos y combatir la desinformación.

El Ejecutivo también informó que Estados Unidos, Japón y China han expresado disposición para colaborar con el Perú. Según Fujimori, Estados Unidos enviará el buque hospital Comfort, cuya llegada está prevista entre enero y febrero de 2027, mientras que Japón y China coordinan el envío de maquinaria y otro tipo de apoyo.

Mientras las autoridades intensifican sus anuncios de prevención, el Gobierno sostiene que las próximas semanas serán determinantes para reducir la exposición de la población ante posibles inundaciones, huaicos y desbordes de ríos.