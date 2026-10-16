EsSalud permitirá acompañamiento familiar gratuito a pacientes hospitalizados las 24 horas del día

La medida, formalizada mediante la Resolución N.° 001381, incluye regulaciones sobre el ingreso de acompañantes y garantiza su permanencia gratuita, sin costos adicionales en hospitales EsSalud.

La medida, formalizada mediante la Resolución N.° 001381, incluye regulaciones sobre el ingreso de acompañantes y garantiza su permanencia gratuita, sin costos adicionales en hospitales EsSalud. Foto: Difusión

El Seguro Social de Salud (EsSalud) estableció nuevas disposiciones para que los pacientes hospitalizados puedan permanecer acompañados por un familiar durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. La medida, oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 001381, se aplicará en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de la entidad a nivel nacional, siempre que se respeten las indicaciones médicas y las condiciones de bioseguridad de cada establecimiento.

Los lineamientos regulan el ingreso y la permanencia de los acompañantes, además de establecer garantías para los pacientes y sus familiares. La iniciativa fue impulsada por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, en coordinación con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, y se concretó mediante la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR. Su aplicación busca incorporar el soporte emocional como parte de la atención durante la hospitalización.

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EsSalud establece requisitos para el ingreso y la permanencia gratuita de acompañantes en hospitales

Las disposiciones son obligatorias para los establecimientos de EsSalud que cuentan con unidades de hospitalización en todo el país, incluidos aquellos que operan bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). El acceso del acompañante y su permanencia no tienen costo, por lo que los centros asistenciales no pueden cobrar por credenciales ni condicionar este derecho a que los familiares realicen funciones correspondientes al personal de salud o renuncien a sus derechos.

Cada paciente podrá contar con una persona acompañante a la vez. Para organizar las visitas y los relevos, los lineamientos contemplan el registro de un acompañante principal y otro alterno, ambos mayores de edad. Los cambios entre ellos deberán coordinarse de manera ordenada y se realizarán preferentemente hasta las 10:00 p. m., con el propósito de mantener las condiciones establecidas por cada institución.

El papel del familiar se limita a brindar compañía, escucha y tranquilidad durante la estancia hospitalaria. Por ello, no está autorizado a administrar medicamentos, ejecutar procedimientos médicos ni manipular equipos asistenciales. Tampoco podrá acceder a la historia clínica por el hecho de acompañar al paciente. La normativa prohíbe, además, registrar o divulgar fotografías, videos, audios o información personal de pacientes y trabajadores de salud, con el fin de preservar su privacidad.

Niños, recién nacidos y pacientes terminales tendrán condiciones especiales de acompañamiento familiar

Los lineamientos incorporan disposiciones específicas para personas que requieren atención diferenciada durante su hospitalización. En los servicios de Pediatría y Neonatología, las instituciones deberán priorizar el interés superior del niño y favorecer la permanencia de sus padres, de acuerdo con las condiciones aplicables en cada establecimiento.

Para quienes se encuentren en fase terminal, se facilitarán horarios flexibles que permitan la presencia de sus seres queridos y una despedida digna. Esta disposición reconoce las necesidades particulares de los pacientes en esa etapa y contempla condiciones de acompañamiento distintas a las habituales, sin dejar de considerar las indicaciones médicas y las medidas de seguridad correspondientes.

En los casos en que una persona hospitalizada no disponga de una red familiar que pueda acompañarla, se coordinará el apoyo necesario a través del voluntariado institucional. De esta manera, los establecimientos contarán con una alternativa para atender estas situaciones dentro de los lineamientos aprobados por EsSalud.