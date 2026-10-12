Esperaban hasta 119 días por una operación: EsSalud activa turnos nocturnos y dominicales para operar a los asegurados

Las intervenciones incluyen tratamientos para hiperplasia prostática y biopsias prostáticas, mientras el avance en oftalmología ya alcanza el 90% de las operaciones programadas.

Las intervenciones incluyen tratamientos para hiperplasia prostática y biopsias prostáticas, mientras el avance en oftalmología ya alcanza el 90% de las operaciones programadas. Foto: Andina/Composición LR

El Seguro Social de Salud (EsSalud) puso en marcha jornadas extraordinarias de desembalse quirúrgico en el Hospital de Emergencias Grau, en Lima, para reducir los tiempos de espera de los pacientes que necesitan una intervención. La estrategia prioriza a los asegurados que llevan más de 45 días esperando una operación y contempla la ampliación de los horarios de atención para aprovechar la capacidad operativa del establecimiento.

La medida incluye a pacientes derivados de centros asistenciales que registran demoras de entre 84 y 119 días para acceder a procedimientos urológicos. Como parte del plan, el hospital proyecta realizar 240 cirugías adicionales en esta especialidad hasta diciembre de 2026, con turnos nocturnos de lunes a viernes y jornadas complementarias los domingos.

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Hospital Grau realizará 240 cirugías urológicas adicionales hasta diciembre de 2026

El programa de desembalse quirúrgico busca agilizar la atención de los asegurados que requieren procedimientos urológicos. Según EsSalud, entre los pacientes considerados figuran personas procedentes del CAP III Alfredo Piazza Roberts, el CAP III El Agustino y el Policlínico Chosica, cuyos tiempos de espera oscilan entre 84 y 119 días.

Entre las intervenciones previstas se encuentran tratamientos para la hiperplasia prostática, una afección relacionada con el crecimiento de la próstata, así como biopsias prostáticas cuando existe sospecha de cáncer. Estos procedimientos forman parte de las atenciones que se busca acelerar mediante la ampliación de los turnos quirúrgicos.

El gerente de la Red Prestacional Almenara, Marco Antonio Mestanza, indicó que la estrategia responde al objetivo institucional de reducir la espera para acceder a una operación. La iniciativa contempla aprovechar la capacidad disponible del hospital y atender prioritariamente a quienes acumulan más de 45 días sin recibir la intervención que necesitan.

Para cumplir la meta de 240 cirugías adicionales en Urología, el Hospital de Emergencias Grau programó operaciones de lunes a viernes, entre las 8.00 p. m. y la medianoche. Asimismo, habilitó jornadas complementarias los domingos por la mañana, con el propósito de ampliar la cantidad de procedimientos realizados.

EsSalud alcanza un avance del 90% en las operaciones programadas de Oftalmología

Las jornadas extraordinarias también permitieron avanzar en la atención de pacientes del Servicio de Oftalmología del Hospital de Emergencias Grau. De las 100 personas consideradas inicialmente para las intervenciones, 90 ya fueron operadas, lo que representa un avance del 90% en la programación prevista.

Los 10 pacientes restantes serán atendidos mediante los turnos regulares del establecimiento de salud. De esta manera, EsSalud busca completar las intervenciones pendientes sin incorporarlas a nuevas jornadas extraordinarias.