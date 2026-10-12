Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko crea Comando | Pelea en el Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Esperaban hasta 119 días por una operación: EsSalud activa turnos nocturnos y dominicales para operar a los asegurados

La estrategia de EsSalud prioriza a quienes esperan más de 45 días para una intervención, programando 240 cirugías urológicas hasta diciembre de 2026, con turnos nocturnos y domingos incluidos.

Las intervenciones incluyen tratamientos para hiperplasia prostática y biopsias prostáticas, mientras el avance en oftalmología ya alcanza el 90% de las operaciones programadas.
Las intervenciones incluyen tratamientos para hiperplasia prostática y biopsias prostáticas, mientras el avance en oftalmología ya alcanza el 90% de las operaciones programadas.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Seguro Social de Salud (EsSalud) puso en marcha jornadas extraordinarias de desembalse quirúrgico en el Hospital de Emergencias Grau, en Lima, para reducir los tiempos de espera de los pacientes que necesitan una intervención. La estrategia prioriza a los asegurados que llevan más de 45 días esperando una operación y contempla la ampliación de los horarios de atención para aprovechar la capacidad operativa del establecimiento.

La medida incluye a pacientes derivados de centros asistenciales que registran demoras de entre 84 y 119 días para acceder a procedimientos urológicos. Como parte del plan, el hospital proyecta realizar 240 cirugías adicionales en esta especialidad hasta diciembre de 2026, con turnos nocturnos de lunes a viernes y jornadas complementarias los domingos.

Video destacado

CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Empresa peruana de telefonía es multada con S/ 56.430 por publicidad engañosa al afirmar que su servicio de Internet 'nunca se cae' sin demostrarlo

lr.pe

Hospital Grau realizará 240 cirugías urológicas adicionales hasta diciembre de 2026

El programa de desembalse quirúrgico busca agilizar la atención de los asegurados que requieren procedimientos urológicos. Según EsSalud, entre los pacientes considerados figuran personas procedentes del CAP III Alfredo Piazza Roberts, el CAP III El Agustino y el Policlínico Chosica, cuyos tiempos de espera oscilan entre 84 y 119 días.

Entre las intervenciones previstas se encuentran tratamientos para la hiperplasia prostática, una afección relacionada con el crecimiento de la próstata, así como biopsias prostáticas cuando existe sospecha de cáncer. Estos procedimientos forman parte de las atenciones que se busca acelerar mediante la ampliación de los turnos quirúrgicos.

El gerente de la Red Prestacional Almenara, Marco Antonio Mestanza, indicó que la estrategia responde al objetivo institucional de reducir la espera para acceder a una operación. La iniciativa contempla aprovechar la capacidad disponible del hospital y atender prioritariamente a quienes acumulan más de 45 días sin recibir la intervención que necesitan.

Para cumplir la meta de 240 cirugías adicionales en Urología, el Hospital de Emergencias Grau programó operaciones de lunes a viernes, entre las 8.00 p. m. y la medianoche. Asimismo, habilitó jornadas complementarias los domingos por la mañana, con el propósito de ampliar la cantidad de procedimientos realizados.

Puedes ver

Tras 10 años recorriendo comunidades andinas: el perro peruano Chaku consigue histórico logro internacional y es reconocido como nueva raza oficial del país

lr.pe

EsSalud alcanza un avance del 90% en las operaciones programadas de Oftalmología

Las jornadas extraordinarias también permitieron avanzar en la atención de pacientes del Servicio de Oftalmología del Hospital de Emergencias Grau. De las 100 personas consideradas inicialmente para las intervenciones, 90 ya fueron operadas, lo que representa un avance del 90% en la programación prevista.

Los 10 pacientes restantes serán atendidos mediante los turnos regulares del establecimiento de salud. De esta manera, EsSalud busca completar las intervenciones pendientes sin incorporarlas a nuevas jornadas extraordinarias.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esperaban hasta 119 días por una operación: EsSalud activa turnos nocturnos y dominicales para operar a los asegurados

Cachay aclara el estado de salud de ‘Mondonguito’ tras visitarlo en UCI: “Hierba mala nunca muere”

Julio Velarde defiende la meta de inflación de 2% y rechaza que controlar los precios frene el crecimiento

Sociedad

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Alumnos del Liceo Naval investigados por presunta agresión sexual habrían admitido su culpa y buscado desvincularse del caso: "Di que yo no fui"

Menor de 15 años fue acribillado tras salir de partido de Sport Boys con Alianza Atlético en el Callao

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar al ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso"

Gobierno plantea regulación de armas de fuego de uso civil

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"