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Reniec entrega DNI gratis en 24 regiones del Perú hasta el 18 de octubre: conoce quiénes pueden acceder

Los ciudadanos pueden realizar trámites como duplicados y renovaciones del DNI en municipalidades y espacios públicos. Es necesario consultar los horarios de atención en cada localidad antes de acudir.

Los beneficiarios, incluidos menores y personas vulnerables, podrán realizar duplicados, renovaciones y recoger DNI listos en municipios y espacios públicos.
Los beneficiarios, incluidos menores y personas vulnerables, podrán realizar duplicados, renovaciones y recoger DNI listos en municipios y espacios públicos.Foto: composición LR
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La campaña itinerante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite realizar trámites y recoger el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo entre el 13 y el 18 de octubre en distintas localidades del Perú. La atención está dirigida a grupos prioritarios y se desarrolla en espacios públicos, municipalidades y locales comunales.

La iniciativa abarca 24 regiones del país y contempla servicios de identificación, entrega de documentos y orientación sobre registros civiles. Los beneficiarios deben consultar previamente los puntos de atención y sus respectivos horarios para conocer dónde pueden realizar sus gestiones durante los días de la campaña.

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¿Quiénes pueden acceder a la campaña de DNI gratis de Reniec y qué trámites podrán realizar?

La campaña está destinada a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Estos grupos pueden acceder a diferentes procedimientos relacionados con el DNI, de acuerdo con los servicios disponibles en cada sede de atención.

Entre las gestiones contempladas se encuentran el duplicado y la renovación del documento, además de la entrega de los DNI que ya se encuentran listos. Reniec también brinda orientación sobre trámites vinculados con los registros civiles, con el propósito de facilitar el acceso de los ciudadanos a sus servicios de identificación.

La atención se realiza en municipalidades, auditorios, plazas de armas, locales comunales y otros espacios habilitados en las regiones participantes. Debido a que los puntos de atención tienen horarios diferenciados, es importante verificar la programación correspondiente antes de acudir.

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DNI gratis en 24 regiones del Perú: revisa los lugares y horarios de atención

Las jornadas de documentación se desarrollan en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Para identificar la sede más cercana y conocer los horarios establecidos, los ciudadanos pueden consultar la programación regional en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12rxpQbBaitrWo_A7JYfEGN4qpG9hP2Fo/edit?gid=1133343119#gid=1133343119.

Quienes necesiten recoger su documento deben comprobar previamente el avance de la gestión en la plataforma oficial de Reniec: https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm. Si el estado del trámite figura al 100 %, el DNI está listo para ser recogido. La institución recomienda verificar esta información antes de acudir al punto de entrega.

Reniec también permite efectuar diversos procedimientos a través de internet, como duplicados, renovaciones por caducidad y rectificaciones del estado civil de soltero a casado. La lista de servicios está disponible en https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano.

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