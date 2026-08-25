Alerta roja en el sur: Senamhi advierte temperaturas de hasta -17 °C en 58 provincias este 25 y 26 de agosto

El Senamhi alerta sobre un fuerte descenso de temperaturas nocturnas en la sierra sur y centro de Perú, con mínimas de hasta -17 °C en zonas altas. | Foto: Andina/Composición LR

El Senamhi alerta sobre un fuerte descenso de temperaturas nocturnas en la sierra sur y centro de Perú, con mínimas de hasta -17 °C en zonas altas. | Foto: Andina/Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió un nuevo descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur del país entre este martes 25 y el miércoles 26 de agosto. El pronóstico estima valores de hasta -17 °C en zonas ubicadas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar, principalmente en sectores altoandinos del sur.

El aviso comprende a 58 provincias distribuidas en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. Además del frío nocturno, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, poca nubosidad e incremento de la temperatura durante el día. En la sierra centro, las mínimas previstas fluctuarán entre -1 °C y 5 °C.

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¿Qué regiones serán afectadas por las temperaturas de hasta -17 °C?

El descenso más intenso se concentrará en áreas altoandinas de la sierra sur, especialmente en localidades situadas por encima de los 4000 m. s. n. m. Los departamentos incluidos en el aviso son:

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Moquegua

Puno

Tacna

En conjunto, estas regiones agrupan a 58 provincias bajo aviso por bajas temperaturas. Senamhi también informó que el escenario estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 45 km/h, condiciones de escasa nubosidad y una mayor amplitud térmica entre el día y la noche.

Estas son las recomendaciones de Indeci ante el descenso de temperatura

Ante las bajas temperaturas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó tomar medidas para reducir la exposición al frío, especialmente entre niños y adultos mayores. Entre las principales indicaciones figuran:

Evitar cambios bruscos de temperatura y la exposición prolongada al frío.

y la exposición prolongada al frío. Cubrir la cabeza, el rostro y la boca para impedir el ingreso directo de aire frío a los pulmones.

para impedir el ingreso directo de aire frío a los pulmones. Usar ropa de abrigo , como chompas, guantes y gorros.

, como chompas, guantes y gorros. Acudir a un centro de salud si aparecen síntomas de alguna infección respiratoria.

si aparecen síntomas de alguna infección respiratoria. Consumir bebidas calientes, frutas y vegetales frescos para mantener una alimentación adecuada durante las jornadas frías.

para mantener una alimentación adecuada durante las jornadas frías. Proteger los alimentos y el agua potable en lugares seguros.

Las autoridades recomendaron mantener especial atención en las zonas altoandinas mientras se encuentre vigente el aviso meteorológico durante el 25 y 26 de agosto.