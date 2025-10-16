HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Temblor en Perú HOY, 16 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú HOY, jueves 16 de octubre | Foto: composición LR
Temblor en Perú HOY, jueves 16 de octubre | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 12 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú HOY, 12 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Sismo en México hoy, lunes 01 de septiembre: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Sismo en México hoy, lunes 01 de septiembre: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transportistas mañana 16 de octubre? Esto es todo lo que acordaron los gremios

¿Habrá paro de transportistas mañana 16 de octubre? Esto es todo lo que acordaron los gremios

LEER MÁS
¿Hay marcha este 16 de octubre? Masivas movilizaciones EN VIVO dejan vías cerradas en centro de Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Masivas movilizaciones EN VIVO dejan vías cerradas en centro de Lima

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Temblor de magnitud 3,7 se sintió en Lima, según IGP

Temblor de magnitud 3,7 se sintió en Lima, según IGP

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Sociedad

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

¿Cuándo es el próximo feriado en Perú? Esta es la fecha oficial, según el calendario de El Peruano

¿Cómo va la marcha hoy 15 de octubre? Rutas afectadas y puntos de concentración EN VIVO en Lima y regiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025