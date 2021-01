Controversia por los COAR tras cambios en ingreso de alumnos 2021

Una década después de su creación, se ha reavivado la controversia en torno a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), conocidos por acoger a los mejores estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de las escuelas públicas del país.

El último martes por la mañana, tras la alerta de La República, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, afirmó que este año no habría ingreso de nuevos alumnos y que se mantendría a los cerca de 7.000 adolescentes que hoy forman parte del servicio, el cual incluye alojamiento, materiales, uniformes y acceso al Programa del Diploma de Bachillerato Internacional. Su principal argumento era la reorganización del presupuesto.

No obstante, por la noche, y luego de cuestionamientos a este anuncio, el Minedu señaló que “a pesar de no haberse presupuestado el concurso de admisión”, se viene realizando gestiones para lograr al menos un proceso más reducido.

Pues bien, a partir de esto, exministras se han mostrado a favor y en contra de este modelo dirigido a los alumnos de mayor desempeño en escuelas estatales, mientras que egresados del Colegio Mayor Presidente del Perú demandan que se convoque a un proceso de admisión al 100%. Hoy realizan un plantón.

Polémica por recursos

Según el ministro Cuenca, el proceso de admisión 2021 no estuvo contemplado en el presupuesto aprobado el año pasado en el Congreso de la República.

Al respecto, fuentes de la gestión de Martín Vizcarra precisan que en la discusión inicial del presupuesto del 2021, de agosto pasado, sí se aseguró una partida inicial para los COAR en modalidad remota y no había ninguna intención de suspender la admisión para este año.

“Los COAR no estaban desfinanciados. Con el Ministerio de Economía, se acordó que si era presencial, se reasignaría recursos o se solicitaría un adicional. Quien firmó el presupuesto fue la actual gestión. La decisión de pedir un recurso faltante era de ellos. Lo que hoy pasa responde a una decisión política”, dicen.

Por su parte, el Minedu, que ha descartado el cierre de esta modalidad, indica que esta es vulnerable a los problemas económicos, por lo que trabajan propuestas para reducir ello.

Agrega que, a través de un decreto supremo, efectuará las modificaciones presupuestarias a favor de los gobiernos regionales de Ayacucho, Ica, Puno y Loreto para financiar el alquiler de locales. Dice que seguirá la construcción de COAR en Pasco, Huancavelica y Cusco.

Distintas posiciones

También se ha discutido la viabilidad de los COAR. Sobre ello, la exministra Marilú Mártens, quien tuvo a su cargo este servicio durante la gestión de Jaime Saavedra, considera que se debe apuntar a ampliar la estrategia, pero buscando reducir los costos, por ejemplo, en residencias. “Tenemos que capitalizar sus aprendizajes. Eso no significa que no se va a fortalecer y crear modelos para educación rural”. Agrega que no sería necesario reducir el proceso de admisión, ya que se podría implementar la educación remota, lo que implica menos costo.

Añade que los COAR fueron creados para desarrollar competencias en estudiantes de alto rendimiento que no estaban siendo atendidos. “Hay que ver cómo llegamos con esa calidad, a todos los escolares”, señala.

A su vez, Patricia Salas, quien también fue titular del sector, cree que los COAR no deberían existir y que el Estado debe hacer un esfuerzo para elevar la calidad educativa en todo el sistema. Según dice, estos son una forma de segmentación social, que genera un estigma y recorta oportunidades a los alumnos que no forman parte del servicio. “Mi propuesta es que todos deberían estudiar en escuelas regulares y hacer programas complementarios para que niños con talentos especiales puedan desplegarlos”.

Por su parte, un grupo de egresados del Colegio Mayor, además de solicitar que se realice la admisión al 100%, pide que se establezca una mesa de trabajo con el Ejecutivo para hacer seguimiento a las evaluaciones y toma de decisiones. “Somos conscientes de que los COAR se pueden mejorar, pero no se debe limitar el acceso a los más de 30.000 postulantes. Si bien en el sistema peruano es difícil que todos los escolares tengan acceso a este tipo de educación de calidad, lo que los COAR plantean es ser un modelo aspiracional. La idea es hacerlo cada vez más accesible”, refiere el politólogo César Jiménez, natural de Puno, quien egresó en el 2011. Aseguran que ahora buscan impactar en el desarrollo del país.

Claves

Más de 192,9 millones de soles figuran como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el desarrollo de la educación en colegios experimentales. En el 2020, fue de 194,4 millones.

“Pedimos mayor claridad sobre el detalle del presupuesto asignado”, dicen los egresados.