El misterio envuelve la muerte del piloto de Dakar Ive Bromberg

Mikaela Bromberg Ruiz no encuentra consuelo ante la temprana partida de su padre, el reconocido piloto Dakar Ive Hermann Bromberg Dubreuil, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes calcinado en un bungalow de la zona de Asia.

“Hoy partiste, mi copiloto preferido, pero me dejas la gran enseñanza de no rendirme jamás, de luchar por cada una de las cosas que me propongo. Gracias por ser mi cómplice eterno, gracias por confiar en mi. Te voy a extrañar todos los días. Te prometo que seguiré luchando por mis sueños y por cada una de las cosas que me propongo. Pero sobre todo, cumpliré la promesa que te hice por Joaquín y desde arriba estarás feliz y serás un abuelo orgulloso”, escribió la joven de 21 años en su cuenta de Facebook.

Entre tanto, las pesquisas sobre la misteriosa muerte continúan a cargo de un grupo especial de la Policía.

"Por ahora no queremos descartar ninguna hipótesis", señaló un alto oficial de la Policía a La República.

FUGA DE GAS

Las investigaciones preliminares de la unidad de Criminalística, sin embargo, arrojarían un dato revelador que haría virar las sospechas de la Policía.

Si bien los resultados definitivos de la autopsia estarán listos recién la próxima semana, fuentes cercanas al caso deslizaron la posibilidad de que el incendio que destruyó la casa de playa donde fue hallado Bromberg Dubreuil fuera a causa de “una fuga de gas”.

Los informantes indicaron también que ahora se busca determinar si en efecto hubo una fuga de gas, y si esta fue un hecho fortuito o si fue provocado por terceros.

“Queremos ser lo más precisos posibles para poder esclarecer el caso dentro de las 48 próximas horas”, anotaron.

A su turno, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Cañete, anotaron que la hipótesis que ahora manejan es que “se trataría de una muerte fortuita”.

A través de las redes sociales, amigos y colegas del copiloto, además de otras personas relacionadas al mundo del automovilismo, expresaron su pesar por lo ocurrido.

Su amigo Lucho Alayza se despidió con una frase: "Adiós hermano mayor".❧

Corrió en treinta Caminos del Inca