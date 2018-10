Hombre murió después de lanzarse a una piscina con bajo nivel de agua [VIDEO]

Un joven de 20 años falleció la tarde del último lunes después que se lanzara a la piscina de un centro de rehabilitación en Zapallal.

Ante esto, la familia de Giancarlos Sánchez, reclamó en los exteriores del establecimiento y negó que se haya tratado de un accidente. “Ellos tienen líderes para que lo cuiden porque han permitido que mi hijo entre cuando la piscina tiene poca agua”, sentenció la madre.

Siguiendo la misma línea, detalló que fue alertada en horas de la tarde sobre el traslado de su hijo a un hospital de Puente Piedra porque se había roto la cabeza; sin embargo nunca le precisaron la gravedad del accidente.

“Eso de las dos de la tarde me llaman del centro y me dicen ‘hermana, tu hijo ha sufrido un accidente’, pero no me dicen que está muerto. Lo estamos llevando al hospital de Puente Piedra porque tiene la cabeza rota. [...] Lo que pasa es que a mi hijo lo sacan cadáver y lo dejan afuera de la posta”.

El joven militar, quien llevaba internado 4 meses en el centro de rehabilitación ‘Ministerio Restaurando vidas para Jesucristo Jehova Jireh’, habría ingresado a la piscina cuando está tenía bajo nivel de agua. Según indicaron a la madre, la cabeza del joven habría chocado con la base de la alberca.

Más adelante, el padre de la víctima indicó que después del deceso de su hijo mayor, diversos vecinos del centro de rehabilitación se acercaron para comentarle que en el lugar maltrataban a los pacientes.

“Al ver que mi hijo salió cadáver del centro, se me han acercado diversos vecinos y nos han contado que ahí le pegan. Cuando yo lo iba a visitar siempre lo encontraba encerrado con llave. Mientras yo no pagaba no me dejaban ver a mi hijo”, comentó el padre del fallecido.