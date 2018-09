Junín: Padres de familia realizan plantón en comisaria contra docente por presuntos tocamientos indebidos

Padres de familia realizan plantón frente a la comisaria de El Tambo protestando contra docente acusado de tocamiento indebido a menores de 3 y 4 años. Con pancartas en mano y gigantografías, reclamaban la presencia de Kenyo Vilcahuaman Molina, ex docente de la institución educativa San Sebastián ubicado en el distrito de El Tambo.

“Son 13 casos de los cuales 6 niños, pasaron por la cámara Gesell quienes comprobaron los actos de este disque profesor a nuestras hijas” señaló Lucy madre de una niña de 3 años. Los padres de familia se pintaron dos líneas blancas en el rostro, según indicaron es un acto simbólico por la inocencia de sus hijos.

Fueron más de 20 padres de familia que reclamaron la presencia de Kenyo Vilcahuaman, quien no se presentó al segundo llamado de la fiscalía corporativa provincial de Huancayo para rendir sus declaraciones.

Según la versión de los padres de familia que no quisieron identificarse por temor a las represarías e identificación de los niños, señalaron que el acusado estaría pidiendo la exclusión de los fiscales, siendo la demora en el avance de la investigación. “Ahora la presidencia está evaluando ese pedido, por ello no tenemos un fiscal a cargo de la investigación, mientras tanto el fiscal Suri está llevando el caso y no tiene el conocimiento del caso, llevándolo transitoriamente, hasta que designen al fiscal”

El tercer llamado para Kenyo Vilcahuaman será Conducción compulsiva y el lunes el abogado del centro de emergencia Mujer pedirá la prisión preventiva para el acusado de tocamientos indebidos.