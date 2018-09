Jurados definen hoy a todos los candidatos a elecciones

Hoy vence el plazo de los Jurados Electorales Especiales para excluir de oficio a los candidatos que postulan a los gobiernos regionales o locales. Una vez vencido el plazo solo se pueden realizar anotaciones marginales que son enviados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Ministerio Público.

En Chiclayo, el último reporte del órgano electoral indicó que de 160 procesos se han resuelto 155, de los cuales un promedio de 70 terminaron con la separación del postulante. La mayoría de estos se inició porque los fiscalizadores advirtieron que el candidato no había consignado en su hoja de vida la totalidad de sus bienes o había omitido registrar sus sentencias judiciales.

No obstante, cada uno de los aspirantes excluidos tiene hasta tres días después de ser notificado para presentar su apelación al JNE, quien decide en última instancia si continúa o no en carrera. A la fecha, según la página web del órgano electoral, once casos se encuentran bajo proceso de apelación. A estas alturas, concluido el período de tachas, las listas ya se encuentran inscritas para postular. Lo que puede variar son las exclusiones, que son individuales; es decir, solo el candidato observado –postule a gobernador, alcalde, consejero o regidor– será retirado.

En la etapa de apelación, por ejemplo, se encuentra el aspirante de Somos Perú para el Gobierno Regional de Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzales, quien llegó con su “portátil” hasta la sede electoral para realizar un plantón.