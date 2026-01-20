Dos peruanos visionarios desde el extranjero proponen un fondo solidario, que unirá a la diáspora PEX y al Perú

La propuesta se plantea como un modelo de desarrollo innovador que fortalecerá el vínculo de los peruanos en el exterior con su país, movilizando capitales privados con propósito social.

En un contexto en el que los peruanos que residen en el extranjero continúan siendo un motor económico silencioso pero determinante para el país, el economista Miguel Angel Romero Vela y el abogado Ricardo Cotrina Rowe, ambos residentes en Estados Unidos, han estructurado una propuesta sin precedentes, que debería ser elevada al Congreso.

Su iniciativa busca crear el Fondo Solidario PEX, financiado mediante un gravamen simbólico del 0,05 % aplicado a las remesas que los 4,5 millones (+/-13 % de la población) de peruanos que viven en el extranjero envían al Perú. Ese fondo solidario deberá atender las múltiples necesidades estructurales de la comunidad migrante, dotándola de independencia y autonomía económica.

El planteamiento se distingue no solo por su bajo impacto económico individual —equivalente a cinco céntavos por cada cien dólares enviados—, sino por la naturaleza disruptiva y holística del modelo: un mecanismo de recaudación propio, sin dependencia del presupuesto nacional, que permitirá destinar recursos sostenibles a políticas de asistencia a peruanos que residen en el extranjero, en situación vulnerable, como asesoría jurídica ante la ausencia de estatus migratorio, programas de vivienda social, telemedicina, educación con internacionalización de la universidad, difusión cultural mediante la construcción de La Casa Perú, para congregar eventos gastronómicos, comerciales, académicos, ferias del libro y reinserción laboral para los peruanos del exterior y sus familias. Para reforzar la conexión de los PEX con el Perú y evitar que sus descendientes (hijos, nietos, etc.) nacidos en el extranjero pierdan su vínculo con la peruaneidad.

Este enfoque de autofinanciamiento social representaría una ruptura con la tradición y la ausencia estatal, que suele centralizar recursos sin atender eficazmente a los migrantes. Al constituir fondos específicos recaudados por la SUNAT y canalizados a través de un Fideicomiso de Prospectividad PEX en un futuro Instituto de los Peruanos en el Exterior (IPEX, propuesta presentada por los visionarios peruanos anticipadamente), los autores apuestan por un esquema transparente, participativo y sostenible, donde los propios compatriotas, de modo voluntario y gratuito (sin sueldos), sean protagonistas de su desarrollo, incluso estando fuera del país.

La propuesta de Romero Vela y Cotrina Rowe marcaría, además, un hito político y simbólico: evidencia el surgimiento de un liderazgo migrante con visión estratégica, capaz de pensar a largo plazo y de vincular la diáspora con el destino del país. En un momento en que la desconfianza por las crisis políticas en el Perú, predomina en la vida pública, iniciativas de este tipo demuestran el conocimiento de las necesidades, compromiso cívico, solvencia técnica y una identidad que trasciende fronteras.

Ambos profesionales se consolidan como figuras representativas de un nuevo Perú global, donde los PEX, además de ser embajadores naturales, no solo envían remesas, sino que, gracias a sus experiencias de muchos años afuera, proponen ideas, talento y proyectos de impacto real a sus comunidades.

Su propuesta, innovadora en diseño y solidaria en espíritu, plantea un modelo de desarrollo que beneficiaría directamente a los migrantes, a sus familias y, en última instancia, a toda la sociedad peruana, al movilizar capitales privados con propósito social.

El Fondo Solidario PEX, al concretarse, se convertirá en un precedente histórico: una política pública pensada fuera del territorio nacional, pero profundamente enraizada en el sentimiento de unidad y pertenencia al Perú, con base en el profundo conocimiento de ambos profesionales de sus comunidades.

REFERENCIAS DEL FLUJO ECONÓMICO PEX IMPULSA EL CRECIMIENTO EN EL PERÚ

1. Remesas PEX, 2025 $5.2 mil millones, el 1.7% del PBI (Creció 8% respecto al 2024)

2. Visitantes PEX al Perú: 79 mil (promedio anual de los últimos 12 años). Al gastar una media de $1,500, se estiman aportes de alrededor de $120 millones anuales.

3. Retornados PEX al Perú: 18 mil (promedio anual en los últimos 12 años). Al gastar sus pensiones en una media de $1,000, se estiman aportes de +/- $18 millones anuales.

Fuentes: Boletín del Banco Central de Reservas, BCR e Instituto Nacional de Estadística, INEI