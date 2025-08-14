En esta reseña, destacamos a los mejores deportistas peruanos que han dejado un legado. Fuente: Pexels.

Los mejores deportistas peruanos de la historia

Dentro de América Latina, Perú destaca por ser un país rico en historia, cultura, gastronomía y belleza natural, así como también por su pasión por el deporte.

Perú ofrece múltiples historias inspiradoras por la perseverancia de muchos atletas. Por ello es que hemos desarrollado una reseña completa sobre la vida de los mejores deportistas peruanos que han dejado una huella imborrable dentro diferentes deportes, llegando a convertirse en leyendas por su desempeño.

Vásquez el único campeón olímpico de Perú

Edwin Vásquez Cam hasta el momento es el único campeón olímpico de Perú. Este tirador participó en 1948 en la cita estival de Londres, donde tras un gran desempeño salió como ganador en la especialidad de pistola libre a 50 metros. De esta forma, consiguió convertirse en el primer deportista latinoamericano en ganar dentro de esta competición.

La historia que ha circulado de generación en generación es conmovedora, ya que muchos dicen que Edwin tuvo que ir a los juegos olímpicos con una pistola prestada, y que, además, sufría de faringitis lo que hizo que entrenar fuera complicado.

Nada de todo lo contado anteriormente importó, ya que el talentoso peruano logró vencer a 50 competidores, entre ellos destaca el sueco Torsten Ullman, que para ese entonces había sido el cuatro veces campeón mundial. Edwin disparó tan bien que logró sacarle hasta 16 puntos de ventaja al campeón. Solo hizo falta esa tarde dentro del Bisley Camp, lugar del evento, para que Edwin logrará pasar a ser una de las mayores leyendas del deporte en Perú.

Teófilo Cubillas, ¿el mejor futbolista peruano de la historia?

Teófilo Cubillas, mejor conocido como “El Nene”, es considerado por muchos como el mejor futbolista peruano. Dentro del Campo Cubillas jugaba de mediocampista, pero contaba con un gran olfato goleador al igual que una increíble técnica. Entre lo que más destaca de este jugador, se encuentra su potencia y la precisión de sus tiros desde media y larga distancia.

Bajo la selección peruana logró anotar hasta 26 goles dentro de 81 partidos. Además de que entre esos partidos logró conquistar la prestigiada copa américa en 1975 y conseguir que Perú jugará los cuartos de final de la Copa Mundial en dos ocasiones.

En la cita mundialista de 1970, Cubillas brilló como nunca, y fue reconocido como uno de los tres mejores futbolistas de esta edición. Más adelante, en 1978, el equipo también consiguió entrar en los ochos mejores del mundial de argentina, aunque aquí con un recuerdo un poco amargo por la derrota 6-0 frente argentina. Cubillas consiguió el botín de plata como segundo máximo goleador solo por debajo de “El matador” Kempes.

Ahora bien, la carrera en clubes también fue bastante buena, donde logró brillar con Alianza Lima, FC Porto y el FC Basel de Suiza.

Natalia Málaga, triunfando con dos Medallas Olímpicas

Natalia Málaga forma parte de este top gracias a su formidable actuación dentro de la selección de voleibol, con la que logró estar en la élite toda la década de los 80s. En los juegos olímpicos de Seúl, 1988, los peruanos cayeron en una complicadísima final, en contra de la Unión Soviética.

Asimismo, Málaga consiguió la plata dentro del campeonato mundial de 1982 y con la de bronce en 1986. Más tarde, como entrenadora, Natalia, ahora como entrenadora, consiguió el bronce dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud, esto en el 2012 en Singapur.

Una atleta con cualidades increíbles, Gladys Tejeda

Las atletas peruanas han conseguido grandes resultados dentro de las carreras de fonda, y entre todas ellas, destaca la maratonista Gladys Tejada, la cual ha participado dentro de tres juegos Panamericanos de manera consecutiva.

En 2011, consiguió la medalla de bronce, en 2015 entró de primera en la meta, pero fue descalificada por dopaje, esto al encontrar un diurético luego de su prueba de orina. A esto, Tejeda respondió que había sostenido medicación de este producto puesto que sufría de insuficiencia renal, lo que afectaba sus piernas, no obstante, igualmente perdió la medalla.

Cuatro años después, en Lima, Tejeda pasó a la historia, esto al conquistar el tan ansiado título de la maratón, con récord panamericano incluido.

Alex Olmedo, un crack del tenis

Alex Olmedo, conocido por muchos como el mejor tenista peruano de la historia. A finales de los años cincuenta, decidió viajar a Estados Unidos, esto para estudiar dentro de la universidad de Los Ángeles.

Durante su época en USA, Alex pasó por fuertes momentos, pero que tomaron un gran giro inesperado, luego de que Olmedo pudiera mostrar la calidad de su juego, lo que hizo que la Federación estadounidense negociara con la de Perú, esto para establecer un permiso con la de Perú para que Alex pudiera disputar la Copa Davis del 58, eso sí, con la selección de Estados Unidos.

De esta misma manera, Alex tuvo una excelente actuación en la conquista de la conocida “Ensaladera de Plata”. Asimismo, en 1959, el peruano, consiguió estar en la primera posición dentro del ranking mundial, ese mismo año ganó el Abierto de Australia y Wimbledon.

El infaltable Paolo Guerrero

Para cerrar esta lista, hemos decidido dejar al increíble Paolo Guerrero, quien sin duda alguna ha sido el rostro más conocido dentro del Fútbol Peruano.

Con una increíble lista de títulos a nivel de clubes, donde consiguió: una copa mundial con el Corinthians de Brasil, 2 bundesligas con el Bayern de Múnich, una recopa Sudamericana y un Campeonato Paulista con el mismo Corinthians y el campeonato carioca con el Flamenco.

Ahora bien, con la selección, Paolo ha sido todo un guerrero, consiguiendo ser el máximo goleador de Perú, con 39 goles en 103 juegos. Donde en tres ocasiones ha estado en el podio de las premiaciones de la Copa América, esto con una medalla de plata al caer contra Brasil en la final de 2019, y con dos de bronce en 2011 y 2015.

Conclusión

Perú ha sido sin lugar a duda un país lleno de una gran variedad de deportistas, hemos de sentir orgullo por los que han representado a esta nación con un gran furor. Por esto hoy, hemos decidido dedicarle un espacio, a los que consideramos que han sido los mejores deportistas peruanos.

