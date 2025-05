UPC: Conéctate con el mundo y vive la internacionalidad desde la universidad

¿Te imaginas estudiar en Lima y tener la posibilidad de estudiar hasta 1 año en países como España, Estados Unidos, México o Reino Unido? ¿Estudiar con profesores de diferentes partes del mundo sin salir de tu aula? ¿Obtener un diploma que te abra puertas en diferentes países? No es un sueño. Es lo que hoy están viviendo miles de estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

En la UPC, la internacionalidad no es solo un plus: es parte del ADN. Desde sus primeras clases, los alumnos se sumergen en un ambiente con visión global, con oportunidades reales para estudiar fuera del país, aprender de expertos extranjeros o participar en programas compartidos con universidades top del mundo. ¿El resultado? Más de 12 000 estudiantes que ya han vivido experiencias en el extranjero.

Más de 300 convenios académicos en más de 40 países

La UPC ha tejido una red internacional de más de 300 convenios con instituciones educativas de más de 40 países. Desde España hasta Australia, pasando por Estados Unidos, Corea, Alemania y más. ¿Y lo mejor? El 100% de las carreras —incluyendo Pregrado y EPE — ofrecen al menos una opción internacional. Porque en la UPC, estudiar con una mirada global no es opcional, es parte del viaje.

¿Te gustaría realizar un intercambio? Puedes hacerlo. La UPC ofrece diversas modalidades, como programas de corta duración, semestres de intercambio y programas de doble grado con universidades como University of Kentucky (EE.UU.), George Mason University (EE.UU.), la Universidad Europea de Madrid (España), The University of Queensland (Australia), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), entre otras prestigiosas instituciones.

Y si buscas algo aún más ambicioso, la alianza con The University of Arizona (UA)- Top 100 a nivel mundial- permite obtener hasta tres grados académicos en solo cinco años, con la posibilidad de estudiar un semestre en Tucson, Arizona (EE.UU.). A la fecha, más de 500 egresados han sido parte de este programa exclusivo.

A todo esto, se le suma la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pues la UPC es la única universidad de Latinoamérica elegida como socio estratégico por The Northern Consortium of United Kingdom (NCUK). Esto brinda acceso a más de 7 000 programas internacionales de pregrado en más de 50 universidades.

Orgullosamente globales

En 2024, más de 5 mil estudiantes de pregrado viajaron al extranjero, y más de 55 mil participaron en eventos internacionales con expertos de diferentes partes mundo. Además, nuestras plataformas digitales permiten que hoy cualquier alumno pueda acceder a experiencias remotas, en vivo y sin fricciones. La internacionalidad ya no depende de un pasaporte.

“Conocer personas de distintas partes del mundo no solo amplió mi visión del mundo, también me ayudó a crecer como persona. Pude explorar aspectos de mi carrera desde una perspectiva distinta y salir de mi zona de confort: me acerqué a diferentes idiomas y culturas, y fui ganando mayor seguridad para desenvolverme en nuevos entornos”, comenta Ann Lucienne Liy Wong, estudiante que realizó un intercambio en la Kwantlen Polytechnic University (Canadá).

Ann Lucienne Liy Wong, estudiante que realizó un intercambio. Fuente: Difusión.

Esta apuesta por la calidad está respaldada por las acreditaciones más exigentes. La UPC es la única universidad reacreditada por WASC Senior College and University Commission (WSCUC), una prestigiosa agencia internacional que ha certificado los estándares de calidad de universidades top 10 del mundo, como Stanford, Berkeley, Caltech y UCLA.

Y como parte de esta visión disruptiva, en el año 2024, se presentó la alianza con Minerva, creadora de la universidad más innovadora del mundo (WURI 2024), para revolucionar la educación universitaria en el país. Así se vive la internacionalidad en la UPC, pues el mundo necesita líderes con ideas nuevas, jóvenes que se atrevan a cruzar culturas, construir puentes y cambiar realidades. Y todo eso empieza aquí.

[PUBLIRREPORTAJE]