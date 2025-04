Liderar con el ejemplo: entrevista con Hayel Abu Hamdan y Eirini Koukaki, directores comerciales y de estrategia de HFM

Conozca la historia de éxito de HFM desde adentro

HFM es un bróker regulado de reconocimiento internacional, conocido por su éxito sostenido como parte del grupo que lleva el mismo nombre. La capacidad de adaptación que ha demostrado la compañía ha sido clave para alcanzar el liderazgo en el sector, pero el crecimiento de la marca HFM también se alimenta de la innovación y de la visión estratégica impulsada por sus ejecutivos: el director comercial, Hayel Abu Hamdan, y la directora de estrategia, Eirini Koukaki. En esta entrevista, reflexionan abiertamente sobre la evolución de la compañía desde su perspectiva como líderes y comparten sus ideas sobre cómo la excelencia operativa y el liderazgo visionario han consolidado la posición de HFM como bróker de referencia en el mundo financiero.

¿Cuál es su experiencia profesional?

HAH (Hayel Abu Hamdan): Llevo más de 30 años en el sector de servicios financieros. Tengo experiencia en estrategia empresarial, marketing, mercados financieros y desarrollo de liderazgo. Mis sólidos conocimientos en análisis financiero y desarrollo de mercado me han permitido construir puentes entre soluciones de trading para clientes institucionales y minoristas. A lo largo de mi carrera, he liderado exitosamente proyectos de expansión comercial, innovación de productos y alianzas estratégicas en distintas regiones, ayudando a varias empresas a fortalecer su presencia en los mercados globales.

EK (Eirini Koukaki): Soy ingeniera de formación, con una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática, otra en Óptica y Fotónica, y un MBA de la London Business School. Como muchas personas con perfil técnico, tengo una curiosidad constante por explorar nuevas tecnologías y encontrar oportunidades donde otros solo ven desafíos. Así fue como llegué a ser ejecutiva en Amazon Londres, liderando la expansión global de Prime Video.

En enero de 2025 me uní a HFM como directora de estrategia, mi posición actual, donde soy responsable de la estrategia de negocio, estrategia de productos y la experiencia general del cliente (CX).

¿Qué los atrajo a HFM?

HAH: Principalmente, la visión global de la compañía. Su estrategia ambiciosa y su enfoque agresivo son los que la posicionan como uno de los brókers de crecimiento más rápido en el sector. El compromiso de HFM con la innovación y con el desarrollo de soluciones centradas en el trader se alinea totalmente con mi pasión por el crecimiento de mercado.

También me atrajo el altísimo nivel de excelencia de la compañía, algo difícil de igualar en el sector. HFM ha construido una reputación sólida basada en la confianza, la transparencia y condiciones de trading de primer nivel. Además, su enfoque en el éxito de los clientes y en la tecnología de trading la convierten en el lugar ideal para aportar mi experiencia y seguir creciendo profesionalmente.

Otro factor decisivo fue su enfoque innovador en productos, automatización y alianzas de trading, todo enmarcado en una cultura que promueve la innovación. La oportunidad de diseñar la estrategia comercial, perfeccionar la oferta y participar en la expansión hacia nuevos mercados era un reto que no podía dejar pasar.

Finalmente, el liderazgo dinámico y el equipo de alto nivel que conforman HFM fueron fundamentales. Trabajar con profesionales tan talentosos ha sido increíblemente motivador y gratificante.

EK: Además de todo lo que mencionó mi colega, para mí también fue importante hacer un cambio de industria. Después de casi una década trabajando en el área de video streaming, sentí que era el momento de buscar nuevos horizontes, y el mundo del trading minorista me resultó el camino ideal. No solo conseguí un puesto que me daba grandes satisfacciones, sino que también pude regresar a Grecia tras mi etapa en el Reino Unido. Para mí, HFM ha sido también un regreso a casa.

¿Cómo es un día típico en sus funciones?

HAH: Cada día en HFM es dinámico, intenso y orientado a resultados. La visión estratégica de la empresa se combina con la ejecución práctica para impulsar el crecimiento y la innovación. Analizo tendencias de mercado en tiempo real y feedback de clientes para perfeccionar nuestra estrategia en regiones de alto potencial, como Latinoamérica y Medio Oriente–Norte de África, además de otras áreas donde estamos expandiendo nuestra presencia mediante alianzas con fintechs y actores institucionales.

Mi trabajo es transversal: colaboro estrechamente con los equipos de Desarrollo de Negocio para sumar afiliados e IBs, asegurando que estén alineados con la misión de HFM. También trabajo con el equipo técnico en el perfeccionamiento de herramientas como el Market Manager, que optimiza la gestión de órdenes y análisis de riesgos. Recientemente, además, hemos comenzado a integrar herramientas de inteligencia artificial para anticiparnos a las necesidades de los clientes, enviándoles alertas predictivas de margen y otras notificaciones relevantes.

En resumen, no hay dos días iguales. Liderar implica encontrar el balance entre agilidad, precisión y comunicación efectiva para mantener los valores que definen a HFM: calidad, eficiencia y transparencia.

EK: También mis días son dinámicos y muy emocionantes. Suelo comenzar las mañanas coordinando con diferentes departamentos y equipos. La mayoría de las reuniones de seguimiento las realizamos a primera hora. Estas reuniones no solo sirven para evaluar KPIs y métricas en tiempo real, sino también para identificar oportunidades de mejora continua.

Al mediodía, dedico tiempo a la planificación estratégica. Actualmente, trabajo junto con el Sr. Hamdan y un equipo multidisciplinario en el desarrollo de un plan de negocios a tres años, asegurando que esté completamente alineado con los objetivos de crecimiento de HFM.

Por las tardes, analizo tendencias de mercado, cambios regulatorios, tecnologías emergentes y el comportamiento de la competencia. Parte esencial de mi función es mantenerme actualizada para traducir los insights del mercado en estrategias prácticas.

¿Dónde ven a HFM en cinco años?

HAH: Veo a HFM como un bróker multiactivo con presencia global consolidada. Durante los próximos cinco años, continuaremos expandiéndonos en mercados emergentes, fortaleciendo nuestra posición como marca líder en trading online. Entre mis prioridades futuras están la innovación tecnológica, el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos y la automatización de procesos para mejorar la eficiencia y la gestión del riesgo.

Además, vamos a impulsar iniciativas de formación en trading, programas de recompensas, la creación de comunidades y asociaciones con fintechs y proveedores de liquidez a nivel local y regional.

También estamos trabajando en la expansión de nuestros servicios de trading en criptomonedas, fortaleciendo nuestra liquidez y ofreciendo operaciones 24/7, con una integración más sólida de activos digitales en nuestras plataformas. Nuestro objetivo es posicionar a HFM como líder en el trading de criptoactivos.

EK: Mi visión es que HFM se convierta en una organización flexible y en constante evolución, capaz de adaptarse a los cambios del mercado de manera natural. Ya sea ajustando nuestras estructuras internas o incorporando criterios de sostenibilidad en nuestras tecnologías, cada decisión que tomamos busca llevar a HFM a un nuevo nivel. Estoy convencida de que en cinco años seremos una potencia global en trading, impulsados por nuestra pasión por la innovación y nuestra capacidad de ejecución.

[PUBLIRREPORTAJE]