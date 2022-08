Pedro Castillo comunica a Gustavo Petro e Iván Duque que no asistirá a toma de mando en Colombia

El jefe de Estado, Pedro Castillo, envió un oficio al presidente electo colombiano Gustavo Petro y a su homólogo Iván Duque para anunciar que no asistirá a la ceremonia de toma de mando a realizarse en Bogotá, Colombia. Ello responde a que el último jueves 4 de agosto, el pleno del Congreso de la República votó en contra de otorgarle el permiso al mandatario para que participe del acto protocolar.

“Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial del próximo 7 de agosto, en Bogotá. El Congreso de la República no me ha otorgado el permiso que requiero para ausentarme de territorio nacional, conforme lo establece la Constitución Política del Perú”, escribió el mandatario peruano al presidente electo Gustavo Petro.

Castillo Terrones manifestó a su homólogo colombiano Iván Duque que, al no poder asistir, irá en su representación la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte.

“La decisión del Congreso de la República no se condice, en forma alguna, con la altísima valoración que mi Gobierno asigna a las históricas relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a nuestros países. Por ello, y a fin de que esté representado al más alto nivel posible la Transmisión de Mando Presidencial, he solicitado a la vicepresidenta del Perú, señora Dina Boluarte, representarme en la aludida ceremonia”, se puede leer en el documento.