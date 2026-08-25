La célebre artista fue inmortalizada en la ciencia gracias a la oveja Dolly, el primer mamífero clonado. Su nombre surgió de una broma relacionada con su ejemplo en el ámbito artístico y científico. | Composición LR/AFP

La célebre artista fue inmortalizada en la ciencia gracias a la oveja Dolly, el primer mamífero clonado. Su nombre surgió de una broma relacionada con su ejemplo en el ámbito artístico y científico. | Composición LR/AFP

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El fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años en Nashville marca el fin de una era para la música country, la actuación y la filantropía internacional. Su familia ratificó el deceso este martes 25 de agosto, mientras su portavoz confirmó un deceso sereno, sin revelar la causa médica oficial. “Con su ejemplo, creímos que todo era posible”, expresó su sobrino Bryan Seaver tras difundirse la noticia en agencias como Reuters.

Su nombre trascendió el arte para entrar a la historia científica del siglo XX gracias a la oveja Dolly, el primer mamífero clonado desde una célula adulta. El Instituto Roslin de Escocia anunció al emblemático ejemplar en febrero de 1997, aunque nació el 5 de julio de 1996 y permaneció oculto hasta la divulgación en la revista Nature y el Museo Nacional de Escocia, estudio con el cual probaron la conservación genética completa en tejidos especializados.

¿Por qué la oveja clonada heredó el nombre de Dolly Parton y cuál fue la respuesta de la artista?

El hito genético obtuvo su identidad a partir del material biológico utilizado en el laboratorio. Los científicos extrajeron el núcleo de una célula procedente de la glándula mamaria de un ejemplar Finn Dorset para desarrollar el embrión. Durante el alumbramiento, el asistente John Bracken sugirió el apelativo en referencia a la cantante country debido al origen del tejido, una ocurrencia relacionada con el físico de la intérprete que terminó rebautizando el experimento más famoso de la ciencia.

Ian Wilmut, líder de la investigación en el Instituto Roslin, oficializó dicho vínculo mediante una célebre declaración: "No pudimos pensar en un par de glándulas más impresionantes que las de Dolly Parton". Aunque la decisión hoy resulta controvertida, la denominación surgió como un chascarrillo interno entre los investigadores y carecía de intención publicitaria para el lanzamiento del avance biológico.

La celebridad reaccionó con simpatía ante la mención y descartó cualquier molestia. "Me sentí halagada", afirmó en una conversación con la prensa, consciente de la constante atención que recibía su silueta. A pesar de lamentar el posterior deceso del mamífero, la estrella norteamericana rechazó someterse a un procedimiento similar en el futuro al declarar: "No quiero que me clonen".

¿Por qué el nacimiento de la oveja Dolly revolucionó la clonación celular y la medicina?

El hito científico desmintió la creencia de que una célula adulta perdía la facultad de estructurar un organismo entero. Especialistas del Instituto Roslin demostraron que el material genético conserva su capacidad de reprogramarse dentro de un óvulo donante. "La diferenciación celular no implicaba una modificación irreversible del genoma", según detalló el estudio publicado en Nature sobre esta transferencia nuclear exitosa.

La oveja Dolly fue disecada y hoy puede verse en el Museo Nacional de Escocia, en Edimburgo. Foto: Juraj Kamenicky/Shutterstock

El procedimiento exigió extraer los cromosomas de un gameto hembra de raza Scottish Blackface para unirlo a un insumo mamario de Finn Dorset. Tras la estimulación con descargas eléctricas y un periodo de observación de seis días, la estructura se implantó en una madre sustituta. De los 277 núcleos transferidos en el experimento, apenas 29 embriones alcanzaron la fase de gestación y solo un ejemplar sobrevivió.

Durante su existencia en el laboratorio, el mamífero tuvo seis crías antes de sufrir una eutanasia el 14 de febrero de 2003 debido a una patología pulmonar vírica y artritis. Las autopsias no confirmaron que los padecimientos derivaran directamente de su origen biológico artificial. En la actualidad, su cuerpo permanece exhibido en el Museo Nacional de Escocia como ícono de la medicina regenerativa y las células madre.