Flor Pablo sobre contrarreforma universitaria: “Quieren volver a la mediocridad de los años anteriores”

La congresista del Partido Morado Flor Pablo criticó la contrarreforma universitaria aprobada el último miércoles 4 de mayo en el pleno del Congreso de la República y reveló que lo que realmente esconde esta iniciativa es la voluntad de regresar a la “mediocridad de los años anteriores” en donde regía la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Asimismo, la parlamentaria consideró que se pretende debilitar a la Sunedu para que las universidades no licenciadas tengan una nueva oportunidad, lo cual genera un conflicto de intereses.

“¿Por qué no plantear que de los siete integrantes de la Sunedu, todos sean por concurso meritocrático? ¿Por qué ir a la fórmula de representantes? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que todos los miembros de la Sunedu sean por concurso. Pero eso no es lo que quieren. Ponen argumentos para parecer razonables, pero lo que está detrás es debilitar la Sunedu para lograr algo que han perseguido durante años: que las universidades no licenciadas tengan esas oportunidades que dicen que no tienen, pero que sí tienen. En realidad lo que quieren es saltarse la valla y volver a la mediocridad de los años anteriores a la reforma ”, dijo para RPP.

Pablo agregó que la Sunedu, al ser un ente supervisor, se convierte en un organismo incómodo, pues su función es velar por que se cumplan los estándares de calidad educativa.