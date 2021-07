La transferencia de gobierno sigue paralizada mientras no haya una proclamación oficial; sin embargo, el asesor legal de Fuerza Popular, Julio Cesar Castiglioni, señaló que estaría evaluando apelar el resultado de las elecciones. Al respecto, Luciano López, Percy Mayta Tristán y Kurt Burneo, especialistas en Derecho Constitucional, Salud y Economía, respectivamente, hablaron sobre los riesgos, consecuencias y sanciones de esta demora.

A pesar de que el propio Castiglioni admitió que las apelaciones no cambiarían el resultado de las elecciones, afirmó que insistiría en retrasar el proceso y que ese no es “su tema”.

Al respecto, Luciano López, abogado constitucionalista, afirmó que lo dicho por el asesor legal de Fuerza Popular “desde el punto de vista técnico, se llama abuso del derecho, y la Constitución, en el artículo 103, establece la prohibición del abuso del derecho ”. Además, López afirma que el JNE debe establecer una medida disciplinaria y que los colegios de abogados deberían hacer lo propio.

Respecto a la dilatación del proceso de transferencia, López calificó la situación como inédita, ya que desde la caída del régimen fujimorista “nunca se había producido una situación de esta naturaleza, en la que estemos a 15 días de cambio de mando y todavía no exista una proclamación oficial”. Todo esto primero, “por un sabotaje por parte de uno de los magistrados del juzgado, y luego, esto que ha dicho clara y abiertamente el abogado de Fuerza Popular, el señor Castiglioni”.

También puede afectar la vacunación y la lucha contra la COVID-19

Percy Mayta Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, afirmó que la preocupación por la demora del proceso de transferencia es que ocurran los errores que sucedieron entre la primera y segunda ola de la COVID-19, y nos dejen desprotegidos frente a una posible tercera ola.

“ Esos son los problemas de no tener una transición adecuada , porque es muy poco tiempo y el sector salud es muy grande”, afirmó.

Existe también peligro en el proceso de vacunación: “ Por más que estemos bien en la ruta de vacunación, siempre hay un riesgo de que pueda modificarse la rapidez de esto, o la mejora de las cosas que faltan por mejorar si no está claro quién va a conducir ello”.

Además, enfatizó en que es importante asegurar los equipos de trabajo, no solo tener al ministro de salud, también los viceministros, el INS, el Centro Nacional de Epidemiología, a la persona encargada del proceso de vacunación, entre otros.

El médico investigador dijo que este “es un tema de todos, no debemos estar tanto tiempo en zozobra porque una transición adecuada necesita tiempo, no puede hacerse a la mala, con tan poco tiempo, porque al final de cuentas no nos va a ir tan bien”.

Asimismo, se mostró preocupado por la actitud del asesor legal de Fuerza Popular. “Estamos petardeando al país en un escenario donde ya estamos mal por la pandemia y la idea es que todos sumemos. Es lamentable ver que no se asuma una derrota democrática y que no estemos trabajando todos por el bien del país”.

Sabotaje a la economía

Kurt Burneo, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), afirmó que mientras más se demore el proceso de transferencia, se genera más incertidumbre que daña la economía del país.

“Los agentes económicos no saben qué medidas se van a adoptar desde el 28 de julio . Justamente los procesos de transferencia sirven para tomar insumos que le permitan a la nueva administración —no solamente por el lado de la presidencia, sino por el resto de sectores— tomar decisiones sobre la base de cuáles son las políticas públicas que estarán en curso”, dijo.

Burneo se mostró incómodo por la actitud de Fuerza Popular: “Prolongar esto genera incertidumbre para los inversores, tanto hablaba Keiko Fujimori de que era la que estaba a favor de la inversión, (pero) con lo que está haciendo, está saboteándola . Porque un inversor mira las condiciones del país, y si ve que el país está en esta suerte de limbo, evidentemente va a mirar a otro lado”, sentenció.