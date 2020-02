El valor de tu voto

No arranca la legislatura y ya al menos 3 bancadas se encuentran en la pugna por el liderazgo. El problema es que no disputan el liderazgo de la Mesa Directiva o del Congreso en general. Usaron a su partido político como vehículo para postular y ahora no tienen idea de qué hacer con él. Eso o no tienen idea de qué hacer con el nuevo mandato que les espera.

El caso del Frepap es el más increíble. Resulta que ahora ni siquiera saben dónde está el principal dirigente del partido, o nunca lo supieron. Los Ataucusi han demostrado que no solo van a aportar propuestas sino también problemas familiares al Congreso porque han puesto hasta una denuncia policial por la desaparición de Jonás Ataucusi. Además, internamente se ha denunciado corrupción porque muchos de los israelitas dejaron atrás sus votos de pobreza para pasar a ser dueños de varios inmuebles, vehículos entre otros.

Y mientras que el pescadito no puede ponerse de acuerdo por ser una organización religiosa-familiar, el partido Podemos no puede con el genio de José Luna Gálvez, excongresista que ni postuló ni entró al Congreso esta vez pero que aun así se apareció antes que el propio Daniel Urresti en la reunión con Martín Vizcarra. Y es que cuando los partidos políticos tienen dueño, poco o nada pesa la decisión del elector. Tu voto por Daniel Urresti bien puede haber sido un voto para José Luna, sobre el que además pesa un pedido de 36 meses de prisión preventiva junto con Castañeda Lossio y otros exfuncionarios municipales.

Ya en otro espectro del análisis se encuentran bancadas como la de Acción Popular, un partido en el que hace meses existe esta pugna por el liderazgo. Desde la inesperada pero contundente victoria electoral del partido de la lampa en las elecciones municipales y regionales, ha sido un botín apetitoso para nuevos y antiguos rostros de la política. Ahora vemos que sus más recientes virtuales congresistas tendrán el reto de ejercer la función pública, en la mayoría de casos, por primera vez. Y seguro que habrá alguien desde el partido intentando capitalizar todo ese esfuerzo. Porque incluso los partidos con mayor trascendencia enfrentan ahora el gran problema del sistema político peruano hasta ahora sin resolver: la precariedad de sus instituciones.