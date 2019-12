Keiko Fujimori: Procuraduría pide al TC que se vote nuevamente hábeas corpus que la liberó

Procuraduría presentó recurso de aclaración contra fallo del TC que liberó a Keiko Fujimori.

El procurador público del Poder Judicial, Marco Palomino presentó este martes el recurso de aclaración que busca que se vote nuevamente el hábeas corpus que liberó a la excandidata presidencial Keiko Fujimori el último viernes.

“Lo que se busca con la aclaración es que el caso se vuelva a votar porque tampoco podría sostenerse de una posición que adopta la procuraduría una sentencia que no cumple con los requisitos legales que mantenga vigencia”, afirmó Palomino.

PUEDES VER PJ evaluará comparecencia restringida contra Giulliana Loza este miércoles

De acuerdo a lo dicho por el procurador: “no se puede hacer sentencia de mayoría si es que los fundamentos son contradictorios”. Asimismo, asegura que “ha habido dos errores" en la sentencia del Tribunal Constitucional aparte de los argumentos expuestos por el Poder Judicial.

“Uno que el propio voto del doctor Carlos Ramos en sus fundamentos critica de manera fehaciente el voto del señor Blume, del señor Sardón y del otro magistrado. No solamente no los comparte, sino que los critica y dice que no está de acuerdo por lo que han hecho es revisar nuevamente el proceso como si fuera una cuarta instancia el tema de la corte suprema”, declaró Palomino a la prensa.

PUEDES VER Guardar silencio ante fiscales es la nueva estrategia de cúpula fujimorista