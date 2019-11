Internas de penal de Chorrillos tras liberación de Keiko Fujimori: “Pedimos justicia para todos por igual”

La liberación de Keiko Fujimori sigue dando que hablar. Las internas del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde estaba recluida la lideresa de Fuerza Popular, manifestaron en una carta que Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC), debería adoptar una postura equitativa respecto a la implantanción o exclusión de la prisión preventiva.

“En primer lugar somos peruanos y este tema de prisión preventiva es bastante drástica, abusiva e inhumana”, se lee en el preludio de la misiva enviada a un medio local en el que aseguran que no se está evaluando como se debería “la presunción de inocencia”.

Las mujeres que se encuentren purgando prisión en el centro penitenciario de Chorrillos consideran que no tener ciertos apellidos no debería ser una excusa para no analizar adecuadamente la legitimidad de las medidas coercitivas que les impusieron.

Internas del penal de Chorrillos exigen al presidente del TC Ernesto Blume el mismo trato que concedió la libertad a Keiko Fujimori. La carta escrita en dos páginas fue enviada a @exitosape que hizo público el reclamo de las reclusas. pic.twitter.com/dZ5Bl7UoU5 — Doris Aguirre (@daguirre177) November 29, 2019

“Nosotros lo único que pedimos al señor presidente del Tribunal Constitucional y al Poder Judicial es que analicen las preventivas de mujeres que no llevamos el apellido Fujimori, Humala, Heredia, Abanto o Graña y Montero. Pedimos justicia para todos por igual. Por favor, basta ya de tanta injusticia”, agregaron las reas en la carta.

Además, agregaron que son “el 80% de internas” que tienen “prisión preventiva de 36 meses y el 10% de 18 meses a 24 meses”. La consigna de las internas es que la solicitud llegue a las manos de Ernesto Blume, ponente del TC.