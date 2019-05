“Si David Dumet llegase a ser mi evaluador tendría que inhibirse, ya adelantó opinión”

El equipo especial Lava Jato se encuentra a pocas semanas del siguiente interrogatorio al expresidente de la constructora brasileña OAS, Leo Pinheiro. Mientras tanto, el fiscal José Domingo Pérez hace un balance de las investigaciones y de importantes reformas pendientes.

¿Cómo observa, desde el Ministerio Público, la discusión en torno a la reforma política y judicial?

Todas estas controversias que se están dando entre el Ejecutivo y el Legislativo perjudican a las demás instituciones, porque la percepción ciudadana no es la más óptima, se espera que se pueda encontrar una solución, pero es cierto que no ha habido el impulso necesario por parte del Legislativo para que se pueda encauzar debidamente aquellos casos que involucran a funcionarios vinculados a redes de corrupción.

En su momento, el presidente del Parlamento planteó investigar a congresistas que hayan podido recibir aportes de Odebrecht, ¿cómo ve eso en medio de la discusión por reformular la inmunidad parlamentaria?

Hay que tener en cuenta que la Fiscalía, y en especial el despacho que jefaturo en el equipo especial, hemos elevado informes correspondientes a hechos en los que vimos niveles de obstrucción a las diligencias. La inmunidad obliga a que se sigan determinados procedimientos un poco más largos, complejos y que definitivamente dificultan la persecución del delito. Se tienen que establecer los mecanismos para que se puedan cumplir los fines que están consagrados a la labor fiscal, es decir, investigar. Esperemos que se pueda dar una solución a estos planteamientos de reforma que se están proponiendo.

En las acusaciones a Pedro Chávarry, el Congreso ha evitado acusarlo por encubrimiento personal, a pesar de las denuncias de su relación con congresistas de la bancada de la investigada Keiko Fujimori.

No olvidemos que dos asesores identificados de Chávarry habían tenido una cierta vinculación con el partido de la mayoría parlamentaria. Una de las asesoras terminó aceptando la comisión de un hecho delictivo. No quisiera comentar o criticar la decisión que ha podido tener el Parlamento, pero esperemos que las consecuencias de sus actos no vayan a ser evaluadas luego, cuando concluya la función parlamentaria. Es decir, cualquier tipo de omisión a su función podría ser posteriormente evaluada luego de una denuncia que podría interponer cualquier ciudadano ante el Ministerio Público.

En el tema de la Junta Nacional de Justicia solo tres aprobaron el examen. ¿Qué cree que pasó?

(Me) preocupa por la persona que ha ocupado el primer puesto en el resultado de la evaluación de conocimiento. De ser designado el señor David Dumet, en mi caso y de acuerdo a la ley, tendría que inhibirse en los procesos de evaluación de desempeño o ratificación o cuando postulara a un ascenso, porque ha habido manifestaciones agraviantes a través de su cuenta de Twitter y que tengo entendido, no ha negado. Si llegase a ser mi evaluador, tendría que inhibirse porque ya ha adelantado una opinión respecto a la labor que vengo cumpliendo.

Pasando a las investigaciones del Equipo Especial, ¿le preocupan los magistrados a cargo de evaluar el caso de Keiko Fujimori? ¿Cree que pueda haber cierta parcialización?

Me preocupa y se lo he hecho saber al fiscal Rafael Vela. Hay integrantes de la sala evaluadora que deberían inhibirse, apartarse, porque hay cuestionamientos sobre su desempeño o vinculación con la denominada presunta organización de ‘Los Cuellos Blancos’. Tengo entendido que el procurador ya ha recusado a uno de ellos: Aldo Figueroa. La decisión que vaya a emitir esa sala probablemente no va a ser la mejor o la más aceptada, es decir, tienen que apartarse y dejar que otros jueces supremos tomen la mejor decisión.

¿Cómo avanza la investigación al Club de la Construcción? El fiscal Germán Juárez pidió hace poco retirar el pedido de prisión preventiva contra Fernando Castillo, expresidente de ICCGSA, y solicitó comparecencia con restricciones.

No sé el motivo, pero está dentro de la estrategia del fiscal determinar la solicitud de imposición de medidas y si hubiera alguna circunstancia que ha determinado de que la persona no se va a sustraer a la acción de la justicia que va a colaborar con la administración de justicia definitivamente el fiscal hará su mejor evaluación.

En junio se interrogará a Leo Pinheiro, exjefe de OAS. Las personas empiezan a preguntarse sobre las contrataciones de la gestión de Luis Castañeda.

El fiscal Carlos Puma está abocado a todo lo que implica la colaboración que viene realizando OAS y producto de ello se ha tomado conocimiento de las fechas en las que se va a tomar algún tipo de declaración o diligencia en el Brasil. Vamos a esperar el resultado, la investigación se está dando a partir de la información que están entregando las personas que se están acogiendo a algún tipo de proceso especial ante el Ministerio Público.

Odebrecht también ha contratado y se ha beneficiado en la gestión de Castañeda. ¿Podría investigarse la relación del exalcalde con ambas empresas?

Definitivamente. Es obvio que el fiscal al momento de hacer una evaluación toma la información de todas las entidades o personas que están colaborando con la Justicia. En el caso de Villarán hemos dado cuenta a través del Equipo Especial por la fiscal Ángela Zuluaga de que la información la recibió tanto de funcionarios de Odebrecht como de funcionarios de OAS, por lo tanto, hay un trabajo objetivo.

En el caso Ollanta Humala, la Fiscalía ha pedido la liquidación del Partido Nacionalista, lo que generó polémica. ¿Cree que se podría sentar jurisprudencia sobre los partidos políticos?

Es la primera vez que se va a encauzar un caso por aporte de campaña por el delito de lavado de activos por procedencia ilícita, entonces, lo que ha hecho el fiscal es aplicar la ley. ❖