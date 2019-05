Pedido de prisión preventiva contra Villarán se mantendrá

Ni las declaraciones de Susana Villarán reconociendo aportes a sus campañas, ni los audios difundidos por el exgerente municipal Gabriel Prado modificarán el pedido de prisión preventiva por 36 meses que solicitó la Fiscalía contra la exalcaldesa y otros investigados por recibir fondos ilícitos de Odebrecht y OAS, se informó ayer.

"No hay ningún cambio en nuestro requerimiento. Las declaraciones públicas y mediáticas tienen un contexto dentro del cual nosotros estamos atentos, pero procesalmente a lo que nosotros nos tenemos que vincular es necesariamente a lo que exista dentro de la carpeta de investigación", sostuvo ayer Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, a su salida de la audiencia donde se iba a evaluar el requerimiento del Ministerio Público.

El sábado por la noche, Susana Villarán admitió que conocía de los aportes entregados por las constructoras brasileñas. Solo dos días antes de que el Poder Judicial evalúe el pedido de su detención, y un día antes de que se difundieran audios que demostraron que buscó evitar que se conozca sobre la entrega de dichos fondos.

Vela Barba explicó que "las declaraciones ante los medios de comunicación son hechos notorios, pero tienen que ser necesariamente trasuntados dentro de la carpeta de investigación".

El fiscal confirmó que Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana, entregó al Ministerio Público los audios que comprometen a Susana Villarán y el exgerente municipal José Miguel Castro.

Sin embargo, dijo que no han sido considerados hasta el momento porque fueron entregadas copias y no originales.

"Ha sido entregado, pero necesitamos peritar el máster incluido en el disco duro de la computadora. El señor Prado debe acceder porque, para efectos técnicos, no es posible solamente peritar una copia. Necesitamos el original. Debe entregarse la computadora con el disco duro", apuntó.

En tanto, Susana Villarán manifestó que su decisión de reconocer el financiamiento de las constructora no está vinculada con una estrategia legal.

"Yo no estoy aquí para que me rebajen nada, yo estoy aquí para decir lo que hice. Creo en mi conciencia moral que me obligó en el momento en que me sentí liberada de un compromiso", expresó.

La audiencia de prisión preventiva continuará hoy desde las 9 de la mañana, y estará dirigida por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción.

El juez decidirá si hay elementos para considerar que se obstaculizará la investigación. ❖

