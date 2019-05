Lo que se discutirá en la audiencia de prisión preventiva de VilLarán

A partir de las 9 a.m. de hoy, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, evaluará el pedido del fiscal Carlos Puma para imponer 36 meses de prisión preventiva a la exalcaldesa Susana Villarán en la investigación por recibir aportes de Odebrecht y OAS para la campaña del No.

Pero esta no es una acusación ni un juicio público, ni se emitirá una condena contra Villarán. El juez solo debe decidir si hay motivos para considerar que la exalcaldesa de Lima intentará fugar del país u obstaculizar la investigación. La acusación, juicio y sentencia se verán después de que el fiscal termine la investigación. Así, desde otro ángulo, se puede decir que el fiscal señala que necesita 36 meses para reunir las pruebas que permitan llevar a juicio público a Villarán y sus colaboradores y que, mientras ella permanezca en libertad, eso no será posible.

Con el objetivo de tomar la decisión más adecuada al proceso, el juez Chávez Tamariz ha convocado al fiscal Carlos Puma y a los abogados defensores de Villarán y sus excolaboradores para los que también se pide prisión preventiva: el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, el exgerente de seguridad ciudadana Gabriel Prado Ramos, Luis Gómez Cornejo, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.

El fiscal deberá exponer los motivos por los que investiga a Villarán, el delito que habría cometido y la gravedad de la pena probable que recibiría. En segundo lugar, deberá exponer qué acciones han desarrollado ella y sus excolaboradores, por lo que teme que la exalcaldesa intentará fugar del país u obstaculizar las investigaciones.

Los abogados defensores intentarán desvirtuar el alegato del fiscal. Por esto, la tarde del sábado Villarán confesó que sabía que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS habían realizado aportes económicos a la campaña del No. Dice que fue una decisión que tomó ella y su gerente Castro y que lo hizo por necesidad política.

Esa confesión no pretende una reducción de pena, pues aún no se le está juzgando ni se va a emitir una condena. Busca demostrar al juez que ella es capaz de colaborar con las investigaciones. Si el fiscal ha conseguido en las últimas horas otro testimonio que la incrimina, no hay problema, pues ella también puede contribuir a esclarecer los hechos, podría ser el alegato de su abogado.

Al presentar su solicitud, el fiscal Carlos Puma entregó un alegato escrito. Eso permite saber que la primera parte de su argumentación es sólida: hay declaraciones de colaboradores eficaces, Jorge Barata y Leo Pinheiro, y una serie de indicios que motivan a investigar a Villarán por recibir aportes de Odebrecht y OAS cuando era alcaldesa y esas empresas eran proveedoras del municipio.

Los delitos que habría cometido Villarán al recibir esos dineros son muy graves: asociación ilícita, lavado de activos y cohecho pasivo, por lo que la pena de cárcel podría llegar a los 22 años de prisión efectiva. La norma pide una pena superior a los cuatro años de cárcel para evaluar la prisión preventiva.

Luego, el debate entre abogados y fiscales se centrará en el peligro procesal. La Corte Suprema ha considerado que no basta que Villarán tenga dinero para comprar pasajes al exterior para sospechar que hay peligro de fuga. La Suprema considera que debe haber un hecho concreto, como por ejemplo, que esté buscando comprar pasajes o haya retirado dinero con ese objetivo. Igual sobre la obstaculización.

Villarán y los investigados no están obligados a ir a la audiencia, aunque el juez podría valorar positivamente su presencia. Si el fiscal convence al juez del peligro procesal, se dictará la prisión preventiva. Si Villarán está presente se le detendrá ahí. Si no está, el juez dictará orden de captura y la policía la buscará. Si él niega la prisión preventiva, no pasa nada, la investigación seguirá. ❖