Comisión de Ética investigará a Yonhy Lescano

Yonhy Lescano llegó puntual a la Comisión de Ética Parlamentaria, donde se iba a decidir su suerte que para él y para muchos estaba echada. En efecto, sin ningún voto en contra ni abstención, el grupo legislativo aprobó investigarlo por supuesto acoso a una periodista cuya identidad no ha sido revelada.

Se le notaba tranquilo, pero la revolución iba por dentro. En la noche anterior estuvo deprimido porque estaba seguro, como sucedió, de que se le iba a abrir una investigación, contó uno de sus colaboradores. Pero Lescano debía dar la cara y, como había solicitado, realizar su defensa ante la comisión de la cual también es miembro. Pero esta vez estaba ocupando el lugar de los acusados.

La próxima sesión fue programada para el 14 de marzo, a la que serán convocados los testigos, entre ellos, la denunciante. Esta última, no obstante, puede pedir continuar en el anonimato y dar su declaración en privado.

En su defensa, el parlamentario señaló que la acusación en su contra por acoso sexual se sustenta en un chat "manipulado" y "editado" , que no fue escrito por él. Responsabilizó de esa edición a la denunciante y al periodista Erick Sánchez, a quienes acusó de haber falseado la comunicación para evitar que se les descubra en la patraña en su contra.

"He venido a contestar un chat mentiroso, puesto por un periodista que recortó algunas frases de esa conversación. Con eso me estoy defendiendo de esta patraña, de esta patraña salvaje", señaló.

Versión de parte

En su intervención de casi 40 minutos, el legislador de Acción Popular reiteró que la acusación está siendo utilizada como una cortina de humo para atacarlo políticamente por ser un personaje incómodo al fujimorismo y al Apra. Dijo que esta situación no lo amilana. Insistió en que no ha cometido acoso, pues siempre mantuvo una relación cordial con la denunciante, como se puede probar en otros chats que mantuvo con ella. "No hay ningún tipo de acoso, solamente comunicación y amistad con este persona", indicó tras señalar que pudo acceder a esos chats gracias a otro periodista que se los entregó en la víspera y cuyo nombre no reveló.

Según Lescano, su error fue confiar en la que supuestamente era una amiga suya, con la que mantenía "diálogos de adultos" con algunas bromas que pueden resultar "disonantes", pero"que no pueden ser calificadas de acoso".

"El acoso se da cuando hay asedio, persecución y búsqueda de cercanía, contacto. Yo ya tenía cercanía, yo no la asediaba", indicó.

Finalmente, cuestionó la celeridad en el tratamiento de su caso y dijo que tampoco se respeta su derecho al debido proceso, pues no ha tenido acceso a la acusación formal en su contra, lo que impide que ejerza una defensa adecuada. Al respecto, Janet Sánchez, presidenta de la Comisión, aclaró que no ha recibido ninguna documentación, pues recién ayer, al iniciar la sesión, se aprobó la indagación preliminar y luego esta se convirtió en definitiva.

Participaron de la sesión, además de Sánchez, los fujimoristas Marco Miyashiro, Freddy Sarmiento y Milagros Salazar y Úrsula Letona. Asimismo Hernando Cevallos (Frente Amplio), Ricardo Narváez (Alianza para el Progreso) y Mauricio Mulder (Apra).

En tanto, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, informó que solicitarán medidas de protección para la periodista que denunció a Lescano.

Estas medidas consistirán en que el implicado no pueda dirigirse a la víctima “ni directa ni indirectamente, ni en los medios, ni en los términos en los que se viene haciendo porque esto también es una agresión".

Por otro lado, el periodista Erick Sánchez rindió su manifestación en la Fiscalía que desde el domingo investiga la denuncia contra Lescano por acoso sexual.

El dato

- Testigos. Durante el proceso de indagación a Yonhy Lescano serán citados como testigos el periodista Erick Sánchez, la denunciante, y los dos policías que brindaron seguridad al parlamentario.

- Consulta. Janet Sánchez precisó que la denunciante puede declarar en forma privada y fuera del Congreso.