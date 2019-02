Alan García: "¿Dónde están mis millones?"

Los últimos recursos de Alan García. El ex presidente de la República respondió ante la revelación del ex encargado de generar los recursos para la caja 2 de Odebrecht, Marcos de Queiroz Grillo, quien confirmó este mañana al fiscal José Domingo Pérez que los pagos realizados por las conferencias que dictó en el 2012 fueron simulados. En ese sentido, dijo que Jorge Barata (en su declaración de marzo) es quien tiene que confirmar la versión que todo fue parte de un "malentendido".

"Lo primero que tengo que es que el señor Grillo ha dicho textualmente que la conferencia no tiene nada que ver con ningún soborno o coima por una obra en el Perú. Esto es lo fundamental en este país donde estamos descubriendo que a los presidentes los compran por millones", dijo en RPP.

Asimismo, exhortó al fiscal José Domingo Pérez a "mostrar todos los papeles" calificándolo de mentiroso por supuestamente considerar el pago de la conferencia que dictó en Brasil como un soborno a cambio de obras.

"Pronto se conocerá [todo] mientras el fiscal Pérez no siga escondiendo los papeles. Mintió y miente porque ha venido sosteniendo que este es un soborno a cambio de obras como el Tren Eléctrico. Cuándo conocemos que el señor Toledo cobra 20 millones de dólares y se los dan, que le entregan millones a los señores Kuczynski o Humala y sabe dios cuánto a los que actualmente gobiernan, estamos peleando por 70 mil dólares que recibí en mi cuenta", agregó.

Alan García considera que el dinero que se le depositó por la conferencia, pagado por Odebrecht, no puede considerarse un soborno, ya que, según cuenta, pagó impuestos por el dinero recibido directamente a sus cuentas.

"Aquí me enviaron 70 mil dólares directos, a mi, a mi cuenta, con mi nombre propio, mi nombre personal, pagaron impuestos en Brasil por enviarlos y yo pagué 30 mil dólares de impuestos a Sunat. Esto no tiene nada que ver con la forma de operación de la Caja 2", sostuvo.

En otro momento, el exmandatario, a modo de interrogante, sostuvo que si tanto le increpan coimas, que se demuestre dónde está todo el dinero que supuestamente habría recibido. "Uno no puede vivir bajo suposiciones. Yo no puedo decir que usted es un criminal y repetirlo hasta que todos lo repitan. Llevamos tantos años ¿dónde están mis millones?", dijo.

Jorge Barata

Alan García también señaló que, de todo lo dicho por Marcos Grillo, se tiene que corroborar la información con el ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. "Es lo tiene que confirmar el señor Barata, el superintendente de Odebrecht, que, ojalá, hable de una vez en marzo porque esta es una telenovela que no acaba que empezó con una foto de Alan García en actos públicos con Odebrecht, que siguió con AG sin saber si era Andrade Gutiérrez o Alan García, que acabe ya esta telenovela. Pero si garantizó que no hay ningún soborno o coima", puntualizó.