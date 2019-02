Allanan viviendas de los árbitros que habrían recibido pagos de Odebrecht

El Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú no descansa. Esta vez le tocó el turno a dos exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a un grupo de ilustres abogados que habrían recibido sobornos de la constructora Odebrecht para favorecerla en 24 procesos de arbitraje.

Con el apoyo de la Policía y la autorización del juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta, el fiscal Germán Juárez Atoche procedió a allanar y registrar las viviendas del exprocurador del MTC Jaime Vales Carrillo y el exdirector de concesiones Celso Martín Gamarra Roig.

Además, en forma simultánea se intervinieron las viviendas del abogado Randol Campos Flores, quien participó como árbitro del MTC, y de los abogados Luis Felipe Pardo Narváez, Luis Fernando Pebe Romero, Franz Kundmuller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry, árbitros de Odebrecht.

Colaborador eficaz

La diligencia judicial se sustenta en la declaración del colaborador 14-2017, quien reveló que Odebrecht realizó diversos pagos a funcionarios del MTC y a los árbitros para ser favorecidos en arbitrajes promovidos por la Interoceánica Norte y Sur.

El juez Chuyo Zavaleta desestimó el pedido de allanamiento del domicilio del abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, y otros trece abogados, por no haber sido mencionados por el colaborador eficaz.

En total, según la resolución judicial, se intervinieron catorce inmuebles. La diligencia judicial tenía el objetivo de encontrar documentos vinculados con los arbitrajes fraudulentos y los pagos recibidos por los árbitros.

Según la Fiscalía, el exprocurador Jaime Vales, el exdirector Celso Gamarra y 19 árbitros legales "habrían aceptado donativos con la finalidad de votar a favor de Odebrecht" en diversos procesos arbitrales sobre la carretera Interoceánica y una obra en Áncash.

Árbitros a medida

Según la declaración del colaborador eficaz 14-2017, a los árbitros se les pagaba para votar a favor de Odebrecht, al procurador Vales, para no apelar y al director de concesiones Gamarra Roig para que ordene el pago inmediato del laudo arbitral.

"En abril del 2012 se produjo una reunión ilegal entre los árbitros Horacio Cánepa, quien sería designado por Odebrecht, y Fernando Cantuarias, quien sería designado por el MTC, en la oficina del director de Concesiones del MTC, Celso Gamarra, y el director de Contratos de IIRSA Norte, Gibran José Loor Campoverde", reveló el colaborador.

Anotó que en esa reunión, Gamarra Doig y Loor Campoverde acordaron someter a un arbitraje los gastos adicionales por la construcción de la vía Evitamiento de la Carretera Interoceánica en Tarapoto, pese a no estar previsto en el contrato de la obra.

"Gamarra y Loor Campoverde decidieron cuál iba a ser materia controvertida y el monto de lo que Odebrecht reclamaría (por la obra antes mencionada), que ascendía a US$ 28'261,946, incluido IGV, señaló el colaborador.

Igualmente, se decidió que los honorarios de los árbitros serían superiores a los previstos en los centros arbitrales de Lima, lo que supuso un pago de S/ 288,884 a cada árbitro.

El director del MTC y el funcionario de Odebrecht "instruyeron a los árbitros Cánepa y Cantuarias para que emitan una decisión favorable a Odebrecht y, entre todos, eligieron a Franz Kundmuller Caminiti como el presidente del tribunal arbitral que se iba a instalar, al mes siguiente, en mayo del 2012.

De acuerdo con el relato del colaborador eficaz, los árbitros se reunían en el restaurant Vivaldi, en Camino Real, San Isidro, con participación del representante de Odebrecht, quien pagó la cuenta del 14 de octubre del 2012.

"En esas reuniones se coordinaba la manera de cómo sacar el arbitraje, porque el MTC tenía urgencia de que se continúe la obra y Odebrecht, de que le paguen. Por ello, se acordó emitir un laudo arbitral por US$ 12'178,333.02", precisó el colaborador. Anotó que "para el laudo final ya no hubo tanta premura y salió casi a los 10 meses por US$ 11'772,469.00 más IGV", sin que en ningún caso el MTC impugnara el resultado y, más bien, pagaba de inmediato.

Un incentivo

El colaborador también ha revelado que en diciembre del 2010, Cánepa fue convocado a las oficinas de Odebrecht en San Isidro, por Raymundo Trindade Serra. En esa reunión, el funcionario brasileño Eleuberto Martorelli le indicó a Cánepa que presentaría una serie de reclamos al MTC por el tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur y si le interesaba ser árbitro.

Cánepa aceptó y Odebrecht presentó 14 arbitrajes ante la Cámara de Comercio de Lima. Poco tiempo después, Cánepa fue convocado por Ronny Loor Campoverde, quien le comunicó que le pagaría el 1% del monto total de los 14 arbitrajes, sin incluir IGV.

"No es mucho esfuerzo el que tienes que hacer, pues las demandas están amparadas en las adendas a los contratos y si algún árbitro no quiere fallar a favor me avisas para darle un incentivo", le dijo Loor a Cánepa.

Así sucedió. En un expediente, el árbitro Randol Campos Flores falló en contra del interés de Odebrecht, por lo que Loor Campoverde le dice a Cánepa que se esfuerce, que todos los arbitrajes deberían salir por unanimidad.

Cánepa llamó a Campos y le entregó tres pagos de US$ 20 mil por tres expedientes. "Los pagos se hicieron en efectivo en las oficinas del mismo Cánepa, a espaldas del hospital Rebagliati. El dinero fue entregado por Loor Campoverde". El colaborador 14-2017 también reveló pagos similares a Luis Pebe y Luis Pardo.

Una declaración que ha sustentado los allanamientos de inmuebles solicitados por la fiscalía. Una diligencia comenzó en la mañana del martes y seguía en la noche.❧

Pagos en la banca de Andorra

De acuerdo con el colaborador eficaz 14-2017, el pago del 1% de trece arbitrajes que Odebrecht realizó al árbitro Horacio Cánepa fueron pagados a través de la Banca Privada de Andorra.

"Entre octubre y noviembre del 2012, Ronny Loor Campoverde llamó por teléfono a Cánepa Torres para reunirse en las oficinas de Odebrecht. Allí le mencionó que el MTC había pagado los primeros laudos y la única manera que tenía de pagarle era a través de la Banca Privada de Andorra y le presentó al funcionario Francisco Xavier Pérez, quien le gestionó la apertura de una cuenta bancaria en dicha entidad. El primer pago fue de US$ 150,000. En total, fue un pago de US$ 1'442,000", precisó el colaborador.

La jueza de Andorra, Canólic Mingorance, dijo que Horacio Cánepa recibió 1,4 millones de dólares por supuestos trabajos de asesoría a la offshore Aeon Group, del grupo Odebrecht. Cánepa retiró 332 mil dólares a cuentas en Nueva York y Hong Kong.

Horacio Cánepa se habría acogido a la ley de colaboración con la justicia, según fuentes judiciales, y viene colaborando con la Fiscalía para el esclarecimiento total de los sobornos a los árbitros. Al iniciarse las investigaciones, viajó a Italia y hoy su paradero es desconocido.

