Petrozzi califica de "irrelevante" que la Bancada Liberal sea oficialista o no

El congresista de la Bancada Liberal Francesco Petrozzi se refirió a las versiones que señalan que son la bancada oficialista y no Peruanos por el Kambio (PpK). En ese sentido, el parlamentario pidió que se tome mayor importancia a otros temas como la lucha contra la corrupción.

“Si somos la bancada oficialista o si no lo somos es absolutamente irrelevante. Lo importante es que logremos cosas, que hagamos leyes para los peruanos y que fiscalicemos para que en el Perú no haya corrupción”, manifestó Francesco Petrozzi en declaraciones a la prensa.

Esta declaración de Francesco Petrozzi responde a lo dicho por Juan Sheput, quien hace unos días dijo que "sí sé cuál es la bancada oficialista, la Bancada Liberal. Yo no tengo dudas en ese sentido. Hace tiempo que no me siento oficialista, hace tiempo y lo he manifestado".

En tal sentido, Petrozzi pidió no quitar la atención al trabajo planteado por su bancada. “Nosotros hemos formado la Bancada Liberal con una ideología que dice mucho de lo que es ser liberal: la generosidad. Nosotros lo que queremos es trabajar por el Perú y por su gente”.