Hermano de Vizcarra: No hubo irregularidad en contrato con Conirsa

César Vizcarra, hermano del presidente Martín Vizcarra, conversó ayer unos minutos con La República sobre el caso del contrato que la empresa CyM Vizcarra firmó con el consorcio Conirsa, que integraba, entre otras empresas, la brasilera Odebrecht.

Sostuvo que respalda "al ciento por ciento" la versión que el jefe del Estado ha ofrecido, luego de que el programa Panorama informara que CyM Vizcarra registra pagos por parte de Conirsa por S/145.551 y S/123.386 en el 2006 y por S/54.107 en el 2008.

"Reafirmo al ciento por ciento, así es señor", respondió César Vizcarra cuando se le consultó sobre lo declarado por el mandatario. Este ha dicho, a grandes rasgos, que el contrato de CyM Vizcarra fue con Conirsa, no con Odebrecht, y que cuando el documento se suscribió no se conocía quiénes integraban dicho consorcio.

Es verdad que en el 2006, año en que se firmó el acuerdo, no se sabía todavía de las actividades delictivas de Odebrecht (parte de Conirsa, junto a Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales).

Conirsa estuvo a cargo de la construcción de 656 km de la carretera Interoceánica Sur, en sus tramos 2 y 3.

Lo que sí es cierto es que había sospechas sobre la Interoceánica. Por eso, el 2008 se formó una comisión investigadora del Congreso, aunque no se halló nada.

Así lo recordó Renzo Reggiardo, quien estuvo en ese grupo de trabajo y que, en palabras del exlegislador, "terminó entregando un certificado de buena conducta a Odebrecht".

Reggiardo terminó yéndose de la comisión por considerar que el trabajo de investigación era deficiente.

Según César Vizcarra, el consorcio "no tenía ningún problema". "Tampoco sabíamos quiénes eran los que lo formaban", añadió.

También dijo que debido a que el contrato se firmó hace trece años (el 2006), está reuniendo información para hacer una declaración detallada en los próximos días.

"Estamos buscando la documentación. Para demostrar que no hay absolutamente nada irregular", comentó el hermano del mandatario.

insiste en versión

Mientras tanto, el presidente Vizacarra fue preguntado de nuevo al respecto. Durante una visita a la playa de Pucusana para sensibilización y cuidado ambiental, reafirmó su postura a la prensa.

"Yo nunca he negado que cuando era parte de CyM, una empresa radicada en Moquegua, dio servicios al algunas empresas que construyeron la Interoceánica Sur, nunca lo he negado; lo que sí he negado y he sido bien enfático es que nunca he dado servicios a Odebrecht", señaló.

Así, Vizcarra negó haber faltado a la verdad. Horas antes, el expresidente Alan García había acusado a Vizcarra de haberles mentido a los ciudadanos y pidió investigar el contrato con Conirsa.

El jefe del Estado advirtió que existe la intención de "confundir y sembrar dudas" al levantar sospechas sobre contratos de varios años atrás. "Vean quién observa (el contrato) y quién quiere sembrar dudas al respecto. Entonces pueden ver cuál es la intencionalidad. Si tienen algo de duda y base que procedan a investigar, no tememos en absoluto. Hay intención de confundir, porque si investigan no encontrarán nada irregular", manifestó Vizcarra.

Indicó que CyM brindó servicios para la construcción de la Interoceánica Sur como lo hicieron cientos de empresas locales a lo largo de los más de mil kilómetros de vía. Y señaló que con esta declaración daba "por zanjado" el tema.❧

Plantearán que Fiscalización investigue al presidente

Fuerza Popular promoverá hoy que la Comisión de Fiscalización investigue la denuncia sobre el contrato que firmó la empresa CyM Vizcarra, del jefe del Estado, con el consorcio Conirsa.

Así lo anunció el presidente de dicho grupo de trabajo, el fujimorista Luis López Vilela, quien es investigado en la Comisión de Ética por tocamientos indebidos a la legisladora Paloma Noceda.

Indicó que se pondrá en debate el tema y de acuerdo a lo que decidan se podría pedir facultades especiales de comisión investigadora.

Más temprano, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, comentó que los congresistas tienen el rol de fiscalización "y si es que ellos han encontrado argumentos o fundamentos para poder presentar una denuncia están en todo su derecho".