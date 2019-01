Piden destituir a un fiscal del Callao, pero Junta de Justicia sigue en pañales

En la Fiscalía del Callao, la Oficina de Control Interno ha pedido que se destituya al fiscal Edgar Espinoza por considerar que cometió faltas graves. Aunque otras instancias del Ministerio Público deben decidir si ratifican o no este pedido, no podrá ser depuesto mientras no funcione la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aún en pañales, pese a la urgencia de la reforma del sistema de justicia.

La destitución del fiscal Espinoza fue propuesta por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía del Callao el último jueves 10. En su resolución, el fiscal Luis Zapata, jefe de esta oficina, sostiene que Espinoza dio asesorías a litigantes pese a que está prohibido que los fiscales realicen esta labor.

¿Asesoría o amistad?

Espinoza alega que es un despropósito. Aduce que solo conversaba con algunos amigos sobre asuntos de derecho sin que esto constituya, en estricto, asesorías jurídicas.

“¿Cómo una conversación entre amigos puede ser asesoría legal? Esto es una arbitrariedad”, comenta.

Este fiscal fue apartado de sus funciones temporalmente en setiembre del año pasado, una suspensión que culmina el 12 de marzo de este año.

Fue decisión de la entonces fiscal suprema de Control Interno, Zoraida Ávalos, hoy fiscal de la Nación, basada en un informe también de Zapata.

Los cuellos blancos

Entonces, la mayor sospecha sobre Espinoza apuntaba a vínculos con la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En una llamada grabada, de noviembre del 2017, el mismo Walter Ríos le pedía que apoye a un investigado, el empresario textil Raúl Saba. Espinoza le respondió: “Con el mayor gusto”.

Casi cuatro meses después, Zapata considera que “no se encuentra acreditado el cargo imputado” de favorecer a Saba porque, si bien Espinoza había tenido este caso, ya se había archivado meses antes de la llamada de Ríos. Hubo otro archivamiento de su oficina, pero ya dos meses después.

Para Zapata, las imputaciones sobre asesorías privadas sí tienen sustento. Según su resolución, Espinoza asesoró a Alberto Soto y su abogada María Jesús Aguilar en un caso con la Municipalidad del Callao. También al abogado Luis Mitta en un caso de presuntos actos contra el pudor de una menor. Otra asesoría habría sido a un detenido por un caso de violencia familiar, Santos Pasca.

Ruta pendiente

El pedido de Zapata debe revisarse en la Fiscalía Suprema de Control Interno. Si esta la ratifica, pasa a la Junta de Fiscales Supremos. En caso de que allí se apruebe, el Ministerio Público tendrá que pedir a la Junta Nacional de Justicia la destitución de Espinoza.

La JNJ reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en la tarea de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales. Aunque el mes pasado se aprobó su creación en referéndum, su ley orgánica, que le permitirá funcionar, todavía está en pañales en el Congreso.

El último viernes 11, Ávalos y el contralor Nelson Shack consideraron, en la Comisión de Constitución del Parlamento, que los plazos establecidos para trabajar la reforma para la instalación del JNJ, que vencerán en abril, no alcanzarían.

El apartamiento a Espinoza vence el 12 de enero, aunque él espera volver antes porque ha apelado esta primera sanción.

Como este pedido de destitución, otros caerían en saco roto por más que avancen, por no funcionar todavía la JNJ.

Fiscal de la Nación en el Congreso

- La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, va hoy a la comisión de Justicia del Congreso para pronunciarse sobre la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La sesión está programada para las 11 de la mañana.

- El Ejecutivo envió al Congreso esta iniciativa, una de las cuatro reformas aprobadas en referéndum.

- La JNJ estará integrada por miembros elegidos por concurso público a cargo de una comisión especial que conformen el defensor del Pueblo, las cabezas del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, el contralor y dos rectores de universidades públicas y privadas.