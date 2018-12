Poderosa empresa de casinos es cliente del estudio Torres desde 1996

La directora de Comunicaciones de CIRSA, una compañía líder en el negocio mundial de los casinos y tragamonedas, confirmó que el Estudio de Abogados Torres & Torres Lara los representa en el Perú, donde cuenta con 28 salas de juego. Georgina Teixido dijo que CIRSA comenzó a invertir en el país en 1996, durante el régimen de Alberto Fujimori.

El Estudio de Abogados Torres & Torres Lara lo dirige Carlos Torres Morales, hermano del congresista fujimorista Miguel Torres Morales, quien plantea que se deje sin efecto la ley que dispone que a partir del primero de enero de 2019 los casinos y tragamonedas deben pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo que beneficia abiertamente a compañías como CIRSA, que controla los más importantes locales en Lima y otras ciudades.

Georgina Teixido declaró a La República que el vínculo de CIRSA con el Estudio de Abogados Torres & Torres Lara durante el gobierno Fujimori, en el que el padre de los hermanos Carlos y Miguel Torres Morales, Carlos Torres y Torres Lara, quien actuó como primer ministro y titular de las carteras de Relaciones Exteriores y Trabajo, además de congresista fujimorista y presidente del Congreso.

El director del bufete de abogados Torres & Torres Lara, Carlos Torres Morales, confirmó a La República que su estudio representa a la compañía CIRSA, cuya filial CIRSA Perú maneja alrededor de 3 mil máquinas tragamonedas en el territorio nacional, de acuerdo con los registros del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En 2017, CIRSA Perú amplió sus locales al adquirir las salas de la compañía Novomatic en el país, con la asistencia del Estudio Torres & Torres Lara.

“La compra de las salas de Novomatic en Perú fue en 2017 y el Estudio Torres & Torres Lara nos asistió. La relación con el estudio no es de ahora sino de hace muchos años. Somos clientes desde que empezamos la actividad en el país, en 1996”, confirmó Georgina Teixido.

Esta boca es mía

El director del estudio, Carlos Torres Morales, aceptó que asesoran desde hace años a CIRSA, pero consideró que no existía conflicto de intereses cuando su hermano el legislador fujimorista Miguel Torres plantea que los casinos y tragamonedas no paguen el ISC desde enero del año que viene.

“Actualmente tenemos un solo cliente operador de salas de juego y tragamonedas, y otros dos relacionados al rubro. Sí, es CIRSA, pero nuestra cartera es muy variada. Nuestras actividades de representación legal abarcan colegios, aviación, informática y otros. No solo nos dedicamos a salas de juegos. No somos un estudio especializado exclusivamente en casinos y tragamonedas, y debemos ser el estudio que menos empresas dedicadas a este rubro tiene. En el país deben existir alrededor de 200 empresas que trabajan en esto y nosotros solo tenemos un cliente”, explicó Carlos Morales.

Empero, fuentes del Mincetur señalaron que CIRSA es una empresa de mucho peso en el negocio de los casinos y tragamonedas y que es una de las de mayor importancia en el Perú, lo que se demuestra con las sucesivas adquisiciones de otras compañías, como Novomatic, en 2017.

“El aparente beneficio al estudio por la participación de Miguel Torres es un malentendido. No es así. No se puede decir que presentó la iniciativa respecto a los casinos y tragamonedas para beneficiar a nuestro estudio porque, además de tener solo un cliente vinculado al rubro, cualquier norma que dicte el Estado va a tener una repercusión positiva o negativa sobre nuestros clientes. Nuestra labor con nuestros clientes es ajena a lo decida el Congreso", afirmó Carlos Torres.

Sin embargo, no negó que estaba a favor de la propuesta de su hermano el congresista fujimorista Miguel Torres.

“No es que defendamos la propuesta del Congreso (de derogar el ISC a los casinos y tragamonedas). Se trata de una opinión técnica jurídica legal, porque lo que plantea el Ejecutivo no grava el consumo sino la propiedad, ya que se tendrá que pagar por cada mesa o máquina que tenga una sala de juegos. Así la mesa no esté jugando se tiene que pagar. Eso es inconstitucional”, declaró. Es la misma argumentación de Miguel Torres para invalidar el ISC. No podía ser más oportuna la iniciativa que de aprobarse favorecerá notoriamente a CIRSA.

“No les decimos no a los impuestos”

- El director del Estudio Torres & Torres Lara, Carlos Torres Morales, manifestó que el mecanismo de aplicar el ISC al los casinos y tragamonedas planteado por el ejecutivo no es el adecuado, “pero eso no significa que se diga no a los impuestos".

- "Lo que se debe hacer en todo caso es elevar el impuesto especial del 12% que ya existe y que grava al sector de casinos y tragamonedas, lo que significa 300 millones de soles en impuestos , muy por encima de los 11 millones de soles que se recaudan por el rubro de loterías, bingos y rifas, y ni qué decir de los juegos de azar online que aportan un cero por ciento”, señaló.

- “El Estado no fomenta los casinos y tragamonedas, pero sí permite su actividad lícita y esta es una de las más fiscalizadas en el país. Cada máquina tragamonedas está interconectada con la Sunat, lo que le permite conocer su movimiento”, afirmó.