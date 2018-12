Se encienden las alarmas por candidatura de Elmer Cáceres, acusado de violación sexual

Hace 14 años, la ciudadana francesa Carole Marion denunció por violación sexual al candidato al Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. La República accedió a su testimonio, donde señaló que tras un largo tiempo transcurrido, aún no encuentra justicia. No consigue el expediente fiscal para examinarlo y le indicaron que su denuncia habría sido archivada.

La declaración fue tomada en cuenta por la Defensoría del Pueblo y organizaciones feministas de Arequipa.

Ángel María Manrique, jefe de la Defensoría en Arequipa, señaló que es inconcebible que a tanto tiempo de presentarse la acusación no se aclarara el hecho.

Carole Marion señaló que ella habría sido dopada por Elmer Cáceres y que sostuvo relaciones sin consentimiento, en un estado de completa indefensión. Sin embargo, como en el examen médico legista no se mostraron signos de violencia física, no se tomó en cuenta su testimonio.

Sobre esto, la Defensoría verificará el estado del expediente judicial y las pruebas presentadas en el proceso. Se analizará si el Ministerio Público actuó correctamente.

El testimonio también fue acogido por organizaciones feministas de Arequipa. Existe preocupación porque el candidato siga en carrera y pueda ser electo como la máxima autoridad de la región.

Noelia Huatuco, abogada del Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, indicó que las denuncias presentadas contra Elmer Cáceres deben ser tomadas en cuenta, ya que no se habla de una, sino de tres. La primera fue la presentada por Carole Marion en el 2004. En el 2014 la joven Yaritza Huillcahuamán presentó la segunda denuncia. La última registrada en el sistema del Ministerio Público es de una ciudadana de iniciales D.A.Q, fue puesta en conocimiento el año pasado.

“Se tendría como autoridad a alguien que no solo no le interesa luchar contra la violencia a la mujer, sino a un posible agresor”, señaló Huatuco, poniéndose en el supuesto que Cáceres Llica gane la segunda vuelta a su adversario Javier Ísmodes.

La misma preocupación tiene Cecilia Escobedo, de Colectiva Aqp Feminista. Ella señala que no es posible que candidatos con este historial de violencia a la mujer puedan participar del proceso electoral. Contó que el lunes pasado los colectivos feministas realizaron una exposición sobre la lucha contra la violencia a la mujer para ambos candidatos. Cáceres Llica no asistió y Javier Ísmodes utilizó esta reunión con fines políticos. Para ella, ningún candidato tiene interés por la causa.

Tras la publicación del testimonio, se intentó contactar nuevamente al candidato. Cáceres Llica y su cúpula prefieren no responder a Carole Marion, la mujer que lo denunció. Viajó a la provincia de Chivay, donde según la declaración de la francesa, sucedió la violación. Sin nadie que pudiera contradecirle, Cáceres Llica señaló que la denuncia de violación era una mentira.

Lo hizo durante mítines improvisados en diversas comunidades. Aseguró que el candidato opositor pagó a medios para publicar el testimonio. Lo mismo hicieron sus seguidores en redes sociales. Frases de todo calibre y violentas se propalaron en contra de una mujer que aseguró que de tener en frente al candidato, le diría que él no logró vencerla.

Elmer Cáceres señaló años atrás que francesa era su pareja

El periodista Jorge Turpo realizó un libro de perfiles a políticos candidatos al Gobierno Regional de Arequipa en el 2014. En aquella oportunidad entrevistó a Elmer Cáceres Llica. Le preguntó sobre la denuncia de Carole Marion en su contra.

Cáceres no solo aseguró conocerla, sino que tuvo una relación con ella.

"Fue una relación pasajera que tuve. En el Colca he tenido varias gringas. Me la presentó mi cuñado, el alcalde de Yanque, Ramón Callahua, ella hacía una pasantía allí. Todo el pueblo sabía que era mi pareja, hasta el fiscal, pero ella me denunció por despecho", indicó en aquella oportunidad. Además dijo que ella le pidió perdón por la denuncia.