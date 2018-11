Moisés Mamani es denunciado constitucionalmente por tocamientos indebidos

Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, fue denunciado constitucionalmente por el legislador del Frente Amplio, Hernando Cevallos, esto tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos en contra de una aeromoza, hecho por el cual fue bajado del avión en el que se encontraba.

La acusación constitucional está dirigida al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y precisa que se trata de “la presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento previo y sancionado en el artículo 176 del Código Penal".

El documento de Cevallos está acompañado del pronunciamiento de la empresa LATAM Airlines, el cual indica: “Informamos que en el vuelo Juliaca - Lima LA2096 del día 14 de noviembre, fue desembarcado el congresista Moisés Mamani, por orden del Capitán del vuelo, luego de recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos”.

Además, un día después la ciudadana brasileña trabajadora de LATAM presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades del aeropuerto.

Según la tripulante de cabina, el legislador de Fuerza Popular regresaba de guardar su equipaje, sin embargo, al pasar por su lado le tocó los glúteos desde la cintura hasta debajo de manera “grotesca”.

Tras ello, Moisés Mamani ha recalcado que nunca realizó tocamientos indebidos y que fue bajado del avión por un problema de salud debido a que padece de diabetes. "No la toqué y no la he tocado. He podido rozar, pero nunca he faltado el respeto a nadie", añadió.

El pasado lunes, la Comisión de Ética del Congreso acordó iniciar una investigación contra Mamani por este hecho.

Denuncia Constitucional contra Moisés Mamani by AC on Scribd