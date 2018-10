Sheput: "Hay gente molesta en la bancada fujimorista, no solo Petrozzi"

El congresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, aseguró que en la bancada de Fuerza Popular existen legisladores que se encuentran “molestos”, al igual que el renunciante Francesco Petrozzi.

"Ayer yo he conversado con colegas del fujimorismo. Ellos me han dicho que tienen dudas. Hay mucha gente molesta en el fujimorismo, no solamente Francesco Petrozzi", indicó en Radio Nacional.

En la víspera, Francesco Petrozzi renunció a la bancada de Fuerza Popular tras no estar de acuerdo con las decisiones que ha tomado el partido en medio de la crisis que atraviesa el Perú. "Callé por seis meses por miedo a decir lo que sentía", indicó tras su dimisión.

Para el parlamentario oficialista, existen congresistas que ya han expresado que en la bancada fujimorista no se toma en cuenta todas las opiniones de los parlamentarios y puso como ejemplo, el caso de Paloma Noceda, quien renunció en julio.

"Hay un antecedente, el de Paloma Noceda, que dice prácticamente lo mismo. 'Levantaba la mano y ni me miraban'. Entonces ella quería decir su opinión, y se la imponían", explicó.

Asimismo, Juan Sheput calificó de "lamentable, penoso y torpe" el estilo de Fuerza Popular.

"En ese chat donde se ponen de acuerdo para triturar al doctor Domingo Pérez. Ese estilo lamentable, penoso, torpe, que la población repudia, es el que ha hecho que personas valiosas como Fracesco Petrozzi se marchen de ese partido porque no hay posibilidad de diálogo", explicó.