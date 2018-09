Elecciones 2018: Renzo Reggiardo pide al JNE que el debate sea en una sola fecha

En conferencia de prensa, Renzo Reggiardo, candidato a la alcaldía de Lima se pidió la reprogramación del debate electoral al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a una sola fecha, esto con la finalidad de que este importante evento sirva le sirva a la ciudadanía previo a las Elecciones 2018 que se realizará el 7 de octubre.

“He pedido al JNE la reprogramación del debate con la intención de encontrar las garantías necesarias bajo reglas muy claras que permitan una real transparencia en donde se puedan intercambiar ideas, puntos de vista, y propuestas en favor de la ciudadanía y que no se convierta en un foro de insultos y ataques”, dijo Reggiardo en compañía de su plancha de campaña.

Renzo Reggiardo también hizo alusión a los candidatos que no aseguraron que no participarán del debate electoral y que se suman a su propuesta: “Hay candidatos que han anunciado que no asistirán y que van a pedir una reprogramación y una recomposición del formato”, sostuvo.

De acuerdo al último reporte de Ipsos, Renzo Reggiardo encabeza la intención de voto a la alcaldía de Lima con 19%. Ricardo Belmont de Perú Libertario con 15% se ubica en el segundo lugar, seguido de Daniel Urresti de Podemos Perú con 9% y Alberto Beingolea del Partido Popular Cristiano con el 7%.