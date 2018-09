Exintegrantes de Chimpum aún se enfrentan por control del Callao

A un mes de los comicios, en el Callao el panorama electoral cambió por el retiro de varios candidatos. Los principales han sido los aspirantes al gobierno regional Juan Sotomayor, de Vamos Perú, y Patricia Chirinos, de Acción Popular, provenientes de Chimpum Callao, partido de Félix Moreno, investigado por corrupción en el caso Odebrecht y otros.

Antes de estas bajas, los otrora chimpuneros estaban principalmente en dos grupos: Vamos Perú, de Sotomayor, y Fuerza Chalaca, de Omar Marcos, exalcalde de Ventanilla. En otras organizaciones destacaban los exchimpuneros Chirinos (AP) y Raúl Odar (Perú Patria Segura), aspirante a alcalde provincial.

Sotomayor, fundador de Chimpum con Alex Kouri y Moreno, fue regidor, alcalde de Bellavista y del Callao con este logo. En su campaña para gobernador tenía profusa propaganda en esta provincia.

Puso en su grupo a varios del entorno de Moreno, como su padre, Félix Moreno Roldán, y su primo, Carlos Ávalos, para regidores, y su exfuncionario Andrés Villarreyes para alcalde del distrito de La Perla, ahora tachado como Moreno.

Omar Marcos, tres veces alcalde de Ventanilla con Chimpum, formó Fuerza Chalaca y busca ser alcalde provincial. Según varias fuentes, tiene apoyo del fujimorismo. Suma a Pedro Spadaro, excongresista de Fuerza Popular, como candidato a sucederlo en Ventanilla con Fuerza Chalaca.

“Spadaro ofreció a Marcos el apoyo de Keiko y su partido. Por eso Fuerza Popular no presentó candidatos en todo el Callao”, dice alguien del entorno de los exchimpuneros.

El exlegislador niega esta versión. “Fuerza Chalaca es un movimiento regional, abierta al apoyo de todos y tiene gente de diferentes preferencias, esta elección es vecinal”, dice.

Aunque Fuerza Popular no participa, hay operadores ‘naranjas’ en Fuerza Chalaca. Resalta Marcos Pichilingue, implicado en el caso de la dádiva que complicó la candidatura Keiko en el 2016, que postula a regidor provincial.

También hay excolaboradores de Moreno, como el exdirigente de Chimpum Iván Rivadeneyra, para gobernador, y el médico Aldo Lama, para alcalde de Bellavista.

Guerra de tachas

Sotomayor y otros candidatos de Vamos Perú salieron de carrera por tachas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Algunos, como la aspirante a alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos, sospecha del grupo de Marcos, con quien compartió antes el logo de Chimpum.

Ríos afrontó dos pedidos de tacha que tuvieron un mismo abogado: Pablo Lévano, exasesor del ‘naranja’ Héctor Becerril. En el primer caso, el tachante, Luis Juanito, presentó una ficha de Fuerza Chalaca en que Ríos pedía ingresar al grupo. La ley impide postular por un partido si se integra otro. La candidata alega que esa ficha, que muestra fecha del 2018, fue adulterada porque es anterior, que luego desistió y no se registró en el JNE.

“Esa ficha no vale, quedó en nada, pero salió de Fuerza Chalaca para sacarme”, dice.

En el segundo pedido de tacha, participa además el abogado Ramón Del Águila, exauditor de la Municipalidad de Lurín donde Spadaro fue alto funcionario. El tachante Elmer Angulo fue implicado con Spadaro en un presunto ataque a la Municipalidad de Ventanilla, cuando era opositor a Marcos, hoy su aliado.

Ríos fue tachada por este pedido, que aduce una falta al requisito de democracia interna en Vamos Perú. Empero, Angulo denuncia que no lo hizo y que falsificaron su firma. Ríos presentó recurso de amparo en el Poder Judicial. Spadaro niega estar detrás de las tachas y asegura no conocer a Lévano, Del Águila y Angulo. “Es problema de Vamos Perú, de democracia interna. No me compete”, dice. En los próximos días se publicarán más resoluciones emitidas del JNE y se sabrá quiénes más salen de esta lid.

Candidatos marchan contra sus rivales con pasado chimpunero

Candidatos antichimpuneros marcharon el último sábado en respaldo a la salida de Juan Sotomayor y Patricia Chirinos.

Para el gobierno regional, quedan Ciro Castillo (APP), Kiko Mandriotti (Por Ti Callao), Rogelio Canches (Perú Nación), Iván Rivadeneyra (Fuerza Chalaca), Enrique Wong (Podemos Perú), Malcolm Durand (Somos Perú), Victoria Paredes (Perú Patria Segura), Martín Morales (Frente Amplio), Eric Cornejo (Democracia Directa), Julián Pío (UPP), Carlos Chamochumbi (Apra) y Luis Uceda (Perú Libertario). Opositores a Chimpum señalan vínculos con ese grupo de Rivadeneyra y Canches pero también cuestionan a Castillo y Wong por trabajos y candidaturas pasadas.