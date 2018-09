JNE: Sotomayor, Chirinos e Iñigo son retirados del proceso electoral

Mientras en Lima los 20 candidatos a la alcaldía de la capital continúan en carrera electoral, en el Callao el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retiró a dos aspirantes al gobierno regional del primer puerto. Se trata de Juan Sotomayor García, postulante a ser gobernador de esta provincia constitucional por el partido Vamos Perú, y de Patricia Chirinos, aspirante al mismo cargo por Acción Popular.

De acuerdo a las resoluciones del JNE, tanto en el caso de Sotomayor como en el de Chirinos, la declaración de procedencia de las tachas en su contra se basan en irregularidades en los procedimientos de democracia interna de la organización Vamos Perú y de Acción Popular, respectivamente.

“El miembro del Comité Electoral Provincial del Callao Víctor Ángel Arrunategui Peña no es afiliado a la organización política Vamos Perú, y que solo tiene la condición de simpatizante. Sin embargo, los simpatizantes no pueden ser elegidos para ningún cargo de autoridad, por lo que el presidente del comité electoral mencionado no podía ser elegido como miembro y, por ende, todos sus actos son nulos, deviniendo la elección interna en nula”, señala la tacha que fue recogida y declarada fundada por el JNE.

Sotomayor García llegó con la organización Chim Pum Callao a la alcaldía de Bellavista en el período 1999-2010, partido fundado por Alex Kouri y Félix Moreno. Fue reelegido para la alcaldía del Callao para el lapso 2015-2018, en alianza entre Vamos Perú y el partido de Kouri. En esa línea, el jurado resolvió que la fórmula y lista de candidatos para el Gobierno Regional del Callao, presentada por Vamos Perú, fue elegida sin observar las normas sobre democracia interna y procedió a tacharla.

De acuerdo a la tacha presentada contra Patricia Chirinos, al no contar con el apoyo de un sector acciopopulista a sus aspiraciones políticas, decidió presentar su renuncia irrevocable a las elecciones internas de la organización política referida y no se inscribió como precandidata, situación que la llevó a su exclusión.

“ Chirinos Venegas presentó su renuncia ante el CED-Callao el 4 de mayo de 2018, la cual fue aceptada por el CNE (...) Por consiguiente, la mencionada candidata perdió su condición para postular en las elecciones internas de la organización política Acción Popular, por lo que el 20 de mayo de 2018, esta no estaba habilitada para participar en el proceso de democracia interna”, cita la resolución del JNE.

Chirinos fue consejera regional del Callao y alcaldesa de La Perla también por el partido Chim Pum Callao, cuyos principales dirigentes purgan condenas por corrupción o son investigados por lavado de activos, como son Kouri y Félix Moreno.

Iñigo fuera de carrera

El JNE también dejó fuera de carrera a Guido Iñigo, candidato por el distrito de Villa María del Triunfo (VMT) por Perú Patria Segura.

Iñigo no demostró ante el tribunal electoral “la habitualidad en su permanencia física que se requiere para acogerse al domicilio múltiple” en la dirección que dio como domicilio real en VMT. Es decir, no vivió en dicho distrito.

JNE vio más de 2 mil apelaciones

- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisó 2 mil 73 expedientes elevados en apelación desde los 93 Jurados Electorales Especiales (JEE) que se instalaron en todo el país, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales del 7 de octubre próximo.

- Dichos casos fueron vistos en 51 audiencias públicas, realizadas desde que el supremo organismo electoral se declaró en sesión permanente, el pasado 2 de julio.

- Al término de las mismas, los magistrados del JNE, presidido por Víctor Ticona Postigo, sesionaron de manera reservada para pronunciarse, en última y definitiva instancia.