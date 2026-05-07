El derecho a votar distinto, por Cynthia Cienfuegos

Esta primera vuelta en el Perú ha dejado cosas muy desalentadoras para una democracia que ya estaba debilitada. Y una de ellas es la no aceptación de poder votar distinto. Si bien las graves irregularidades y fallas logísticas de la ONPE, y su falta de comunicación oportuna, acrecentaron la desconfianza y el descontento ciudadano, los informes de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, dieron cuenta de una jornada, en general, ordenada, fluida y pacífica en la mayor parte del país. No hubo cabida para un fraude.

No se pretende minimizar la responsabilidad de la ONPE, sino entender que las demoras en la instalación de los 13 locales de votación en Lima Metropolitana, y que afectaron, en ese momento, a más de 55 mil electores, no perjudicaron ni alteraron la integridad de las elecciones en el resto del territorio nacional. Defender el voto popular también es eso: reconocer que un conjunto de irregularidades no es lo mismo que un fraude sistémico; reconocer que Lima Metropolitana no es el Perú; y que, pese a las demoras en el traslado del material y en la instalación de mesas en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac (distritos de Lima), el 12 y el 13 de abril más de 19 millones 728 mil ciudadanos y ciudadanas pudieron sufragar con libertad, en secreto y de forma pacífica.

Lamentablemente, los graves incidentes técnicos generaron un terreno fértil para posicionar, nuevamente, una narrativa de fraude reproducida desde Lima y desde determinadas fuerzas políticas y sectores ciudadanos. De esta manera, fueron apareciendo mensajes que aludían a la falta de “formación” de los votantes de las zonas rurales para comprender la cédula de votación, dando a entender que por esa razón “votan mal”. Al respecto, las Oficinas Descentralizadas de la ONPE realizaron una campaña previa de información y de enseñanza de la cédula en los centros poblados, y en lenguas originarias.

Es lamentable que en cada elección el voto rural sea puesto en duda por discursos discriminatorios que se normalizan y se reproducen con impunidad, y que, en lugar de entenderlo, se pretenda anularlo. No debería sorprendernos que un país tan diverso y desigual tenga también un voto tan heterogéneo. Estoy convencida de que los ciudadanos y las ciudadanas del campo quieren exactamente lo mismo que todos queremos: democracia. Pero una democracia que también los alcance, que sea real y tangible. Una democracia que solucione sus problemas, que comprenda sus formas de vida y de organización comunitaria. Una democracia que les permita tomar decisiones. Quizá ese es el gran cambio que tanto demandan.