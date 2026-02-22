Defendamos la Educación Sexual Integral, por Cynthia Cienfuegos

En agosto de 2024, un grupo de activistas por los derechos humanos y colectivos diversos de Cajamarca alzaron su voz de protesta cuando, en la Feria del Libro –FELICAJ–, se desarrolló una charla en la que se expuso información falsa sobre la Educación Sexual Integral (ESI). La mayoría del público asistente eran escolares adolescentes. ¿Quiénes promovieron esto? La Diócesis de Cajamarca, con el respaldo de instituciones públicas como la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Uno de los expositores fue un sacerdote y la otra, una ponente conocida por sus posturas conservadoras.



En una sociedad que protege a sus niñas, niños y adolescentes, dicho evento habría sido denunciado y rechazado masivamente por la comunidad y las autoridades. Sin embargo, fue minimizado. El obispado de Cajamarca y otros grupos conservadores defendieron la charla, respaldando y replicando afirmaciones como que a las niñas de nueve años se les colocan dispositivos subdérmicos para que puedan tener relaciones sexuales o que la ESI busca “homosexualizar” a los niños.



Hoy, en medio de las denuncias contra Milagros Jáuregui por lo ocurrido en su refugio “La Casa del Padre”; del abandono estatal a más de 800 niñas, niños y adolescentes indígenas de Condorcanqui que han sufrido abusos sexuales, muchos contagiados con VIH; y de que, en 2025, 993 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres (Salud con Lupa), la Educación Sexual Integral vuelve al debate, ahora en contexto electoral.



Este debe ser un filtro en las próximas elecciones. Implica cuestionar candidaturas y partidos que se oponen a la ESI, pues hacerlo supone negar a niñas y niños el derecho a proteger su salud sexual y su bienestar emocional, a acceder a información para prevenir enfermedades de transmisión sexual, a comprender el consentimiento y a construir relaciones sanas.



Preguntémonos qué bancadas votaron a favor de eliminar el enfoque de género y la educación sexual integral cuando Milagros Jáuregui y el partido Renovación Popular impulsaron esta medida en 2025. Desde hace años, el debate ha sido reducido a una disputa ideológica-religiosa, cuando en realidad se trata de derechos y salud pública.



Los abusos sexuales infantiles, los embarazos adolescentes y las maternidades forzadas muestran una realidad que no admite evasivas. En estas elecciones, la ciudadanía tiene el poder del voto.

