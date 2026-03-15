Bienvenidos, bienvenidas a la montaña rusa, por Mirko Lauer

La encuestadora del IEP acaba de detectar la primera novedad real un mes antes de la votación. Son dos casos diferentes. El exrector de la UNI Alfonso López-Chau ha empezado a subir fuerte luego de haberse pasado largas semanas como un candidato, digamos, intermedio, y la persona con más posibilidades en la izquierda.

En cambio el del general retirado Wolfgang Grozo es un salto ocurrido de la noche a la mañana. Se han combinado el uniforme, un derechismo que se autodefine como centro, y una apariencia más o menos juvenil. A diferencia de López-Chau, no está realmente claro qué está sucediendo entre sus flamantes seguidores.

Quizás tan interesante como estos dos saltos es la caída de tres puntos sufrida por Rafael López Aliaga en las últimas semanas. En IEP ahora tiene 11,7%, frente al 9,4% de Keiko Fujimori. López-Chau ha subido hasta 6,8%, lo cual lo coloca de lleno en el tercer lugar, y en cuarto lugar está Grozo con 4,3%.

Los dos candidatos que acaban de subir no necesariamente marcan el fin de los dos delanteros, pero sí parecen operar como un tapón para los candidatos del billetón turbio, como José Luna o César Acuña, cuyos porcentajes no se condicen con su gasto en campaña. En IEP ninguno de estos últimos está entre los primeros seis lugares.

¿Qué va a pasar? Da la impresión de que el salto de López-Chau o Grozo se ha producido demasiado temprano para pensar en un triunfo por atropellada como el de Alberto Fujimori en 1990. En todo caso, el más cercano a eso sería Grozo, por ser un desconocido, un outsider, y un militar que lleva puesta la idea de la autoridad con mano dura.

Sin embargo es López-Chau el mejor ubicado de los dos candidatos que han subido. También Datum lo percibe en tercer lugar. Pero hay otros candidatos que están empezando a cosechar nuevos simpatizantes desde sus apariciones en medios y redes. Uno de ellos es Jorge Nieto, que comparte el electorado de López-Chau.

Ha empezado el mes de la montaña rusa, en que una mayoría de las personas va a definir o cambiar su voto. Es el momento en que los encuestadores cometen sus errores, que luego rectifican en la recta final. Votaremos con más miedo que entusiasmo.