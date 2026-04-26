Europa monta una gran armada comercial, por MIrko Lauer

La Unión Europea, liderada por una Gran Bretaña indiferente al Brexit, está haciendo planes para una flota de más de treinta países para escoltar sus naves de carga en el paso del estrecho de Ormuz. Es una iniciativa propia, en un momento en que Donald Trump se debate entre la guerra y la tregua en ese mismo punto geográfico. Los sucesivos fracasos de las conversaciones en Pakistán son el reflejo de esa duda.

Si la UE puede hacer sus propias tareas de escolta, entonces podría también llevar adelante sus propias conversaciones con Irán en Pakistán, o en algún otro tercer lugar. Después de todo, las relaciones con los EE. UU. e Israel están en un punto bajo. Después de tanto maltrato, no le haría daño a la OTAN mostrar algo más de músculo y diplomacia.

Además, da la impresión de que es más fácil que los barcos pasen a que la paz llegue. La guerra de Trump en el Medio Oriente no es de Europa, y el viejo continente se lo ha dicho en todos los tonos. La iniciativa de la UE implica barcos de guerra, pero es sobre todo comercial, es decir, para mantener abiertas la ruta del petróleo y activos a los socios de Ormuz.

Lo que está muy fuerte es la erosión de las relaciones de la UE con Israel, sobre todo a partir de la masacre de Gaza, de que Benjamín Netanyahu haya tomado partido por Washington en los roces entre Trump y Bruselas. Tampoco está ayudando la displicencia de Trump frente al predicamento de una Ucrania invadida por los rusos.

La flota de los treinta+ países en preparación no tiene fecha de partida, y no es una iniciativa fácil, pues puede chocar por igual con las marinas de guerra de Irán y de los EE. UU. Pero todos los países sin petróleo propio van a mirar a esos barcos europeos con simpatía, como una manera de atajar los altos precios del petróleo.

Sin embargo, mantener despejadas rutas comerciales con naves militares es una de las formas de entrar a una guerra, y ese es un riesgo de la convocatoria de Londres. Ayudaría tener un poco de conversaciones en Teherán antes de partir hacia el peligroso estrecho, erizado de minas y misiles hasta los dientes.