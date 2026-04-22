¿A quién van a atacar los F16?, por Mirko Lauer

¿Qué pasa con estos súbitos cambios gubernamentales en decisiones aparentemente ya tomadas? Los giros de 180° siempre crean suspicacia. Más aún si estamos ante un gobierno al que le quedan unos tres meses de transitoriedad. La primera suspicacia es frente al proceso de toma de decisiones: hay poco tiempo, y ciertas decisiones no deberían ser tomadas en semejante situación.

En primera fila de la suspicacia están los grandes gastos, de los que el gobierno no puede dar marcha atrás. Estamos hablando de modernos y costosos aviones caza-bombarderos. Que sepamos, el país no necesita esas máquinas, y la Fuerza Aérea (los activos, no los jubilados) sabe más sobre el tema que el presidente interino José María Balcázar.

¿Necesita el Perú esos aviones? Quizás ese era el caso en los años 60-70, cuando un par de conflictos o paraconflictos nos empujaron a la compra de aviones Mirage y Sukhoi. Eso fue hace medio siglo o más. Ahora la cosa es comprar desde un gobierno al paso, con presiones de todo tipo: los militares, la embajada yanqui, los empresarios.

El último martes, cuando se escribía esta nota, los Lockheed F-16 ya habían sido comprados, descartados y en proceso de evaluación, todo al mismo tiempo. Balcázar ha dicho que los compra, que no los compra, y que lo está pensando con la mirada puesta en el siguiente gobierno. Mientras tanto, los lobbistas comerciales, militares y sentimentales hacen su trabajo.

Los más animosos por la compra, con el Miami business ambassador a la cabeza, sostienen que no hacerla afectaría seriamente las relaciones con Washington. Por lo pronto, dejar por el camino a la sueca Saab (Gripen) y a la francesa Dassault (Mirage, Rafale) no ha convertido a la Unión Europea en nuestra enemiga.

Si los F-16 no son comprados, muchos promotores del negocio van a quedar, como ha dicho Nick Asheshov en uno de sus poemas, “con los pájaros colgando hacia afuera”.

Balcázar ha hecho bien en ponerse de perfil en el asunto de los aviones, aunque su gabinete parece muy a favor de la compra. En cuanto al proyecto minero Tía María, que su Minem aprobó, canceló y volvió a aprobar, Balcázar no va a estar allí cuando el próximo gobierno, a. cancele el proyecto, b. la protesta del valle de Tambo encienda la pradera, o c. no pase nada.