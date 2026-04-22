Machado pide revertir el exilio, por Mirko Lauer

Corina Machado ha hecho en Madrid un llamado a que los venezolanos de la diáspora vuelvan a su patria. Para los convocados que le quieran hacer caso no va a ser un ejercicio fácil. No lo es para ningún emigrado. Son muchos años de vivir con otras costumbres, de haber tendido lazos nuevos, de haber forjado situaciones difíciles de dejar atrás.

Muchos de los venezolanos que nos rodean tienen hijos peruanos y pareja peruana, puestos de trabajo que los han ayudado a instalarse, hábitos y gustos que solo se dan aquí; en pocas palabras, una identidad nueva. Gran parte de eso sería muy difícil de dejar. Algunos pocos miles hasta se han nacionalizado, y han votado en estas elecciones.

La vuelta desde Perú no es tan difícil como otras, si consideramos que los propios peruanos siempre emigran en números importantes. Regresar a Cuba y al castrismo desde las prosperidades de Florida parece bastante más difícil. En el Perú los que llegan suelen compartir las dificultades de las mayorías. Así la vuelta al país natal puede resultar atractiva.

Si la vuelta a la isla tiene visos de suicidio, el retorno a una Venezuela en trance de dejar de ser chavista podría alentar algunas razonables esperanzas. Pero es un paso riesgoso. La recuperación del país y la rehabilitación de los chavistas puede demorar mucho más de lo esperado. La riqueza petrolera tomará tiempo en alcanzar a todos.

Da una cierta tristeza imaginar un Perú sin la dinámica alegría de los venezolanos, y su buen ánimo caribe. Como todos los pueblos del mundo, los peruanos somos alegres en el espectáculo, pero alguna vez hemos sido descritos como autoritarios y mustios. Además el aporte económico de la fuerza de trabajo venezolana no es nada desdeñable.

Un problema con el llamado a volver que hace Machado está en los tiempos. La diáspora no está siendo invitada a celebrar una victoria, sino a participar en lo que por un rato va a tener los visos de una pugna. No solo con las bandas de chavistas a todo nivel, sino también con quienes se quedaron allá y van a temer por sus espacios.

Les espera lo que Machado llama “reencuentro y construcción” de una nueva Venezuela. No es poca tarea, después de todo lo que ha costado instalarse en un país de acogida, convertirlo en propio.