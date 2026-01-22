Salud 5.0: la decisión que marcará el próximo gobierno, por Aníbal Velásquez

Por Aníbal Velásquez, médico epidemiólogo, exministro de salud

El Perú llega a una nueva contienda electoral en un momento crítico para su sistema de salud, marcado por el aumento de costos, la escasez de personal, el envejecimiento poblacional y la irrupción de actores tecnológicos que están redefiniendo la provisión de servicios. La pandemia de la COVID-19 evidenció las limitaciones de un modelo reactivo y hospital-céntrico, lo que obliga a los candidatos presidenciales a ir más allá del diagnóstico de problemas y plantear una visión de futuro que permita transformar el sistema, anticiparse a la enfermedad y reorganizar la lógica del cuidado de la salud.

En la última década, especialmente tras la pandemia, el Perú ha logrado avances parciales en la digitalización del sector salud, apoyados en la Agenda Digital al 2030 y la Ley Marco de Telesalud. No obstante, su impacto ha sido limitado por la falta de financiamiento para escalar innovaciones y cerrar brechas de conectividad, interoperabilidad y atención remota, aunque se registran progresos concretos como el despliegue progresivo de la historia clínica electrónica, el desarrollo de iniciativas de telesalud y el fortalecimiento inicial de la gobernanza de datos.

La experiencia internacional demuestra que la digitalización, por sí sola, no basta para transformar los sistemas de salud. Los países que lideran la innovación han avanzado hacia estrategias nacionales de inteligencia artificial orientadas a utilizar los datos de forma estratégica para anticipar riesgos, personalizar la atención, optimizar recursos y reducir desigualdades. Este cambio se ha producido en paralelo a una transición global desde un modelo centrado en el hospital hacia una atención centrada en la persona, habilitada por tecnologías como la IA, el Internet de las Cosas Médicas (ICM), el big data y la computación distribuida, que constituyen la base de la denominada Salud 4.0.

El sector salud se encuentra ante un nuevo cambio de paradigma con la irrupción de la Salud 5.0, un modelo proactivo y centrado en las personas que integra control inteligente, analítica interpretable y tecnologías avanzadas para ofrecer una atención más personalizada y dinámica (Saraswat et al., 2022; Younesi et al., 2026). Alineada con los principios de la Industria 5.0, esta visión sitúa la colaboración humano-tecnología, la sostenibilidad y la resiliencia en el centro, donde la inteligencia artificial explicable cumple un rol clave para garantizar decisiones clínicas responsables y generar confianza (Date y Thalor, 2024).

La convergencia entre el ICM, las redes 5G/6G y la inteligencia artificial está transformando datos continuos en inteligencia clínica accionable, habilitando hospitales inteligentes, prevención personalizada y nuevas formas de telesalud (Younesi et al., 2026). La evidencia muestra impactos sustantivos en vidas salvadas (OMS, 2021), reducción de costos (Eastburn et al., 2025) y hospitalizaciones (Jansen et al., 2025), así como avances en predicción temprana de enfermedades (Thapa et al., 2026), y detección precoz del cáncer (MIT, 2026), confirmando el potencial transformador de la IA aplicada a la salud.

No obstante, la implementación de la Salud 5.0 enfrenta desafíos significativos en países como el Perú, vinculados a la fragmentación de los datos, las brechas de infraestructura, las limitadas capacidades de atención remota y los problemas de interoperabilidad, seguridad y equidad. A ello se suman riesgos inherentes a la inteligencia artificial —como sesgos, alucinaciones y altos costos computacionales— que hacen imprescindible contar con una gobernanza robusta y marcos éticos claros. Este rezago se refleja en los niveles de adopción de la IA: mientras en los países que invirtieron tempranamente en estas tecnologías más del 41 % de la población en edad de trabajar ya utiliza herramientas de IA generativa, en el Perú la adopción alcanza apenas el 14 %, situándolo incluso por debajo de varios países de la región (Microsoft AI Economy Institute, 2026).

Además, el paciente ha dejado de ser un actor pasivo. Más de 230 millones de personas en el mundo realizan cada semana consultas sobre salud utilizando IA (OpenAI, 2026), y plataformas como ChatGPT Salud ilustran cómo es posible integrar información médica para empoderar a las personas sin reemplazar a los profesionales sanitarios.

En el Perú, la transformación digital solo tendrá impacto real si se articula con una Atención Primaria de Salud fuerte y con un enfoque explícito de equidad. La Salud 5.0 ofrece ese marco al impulsar un modelo predictivo, preventivo, personalizado y participativo, capaz de anticipar riesgos, empoderar a las personas y reducir desigualdades. Por ello, la modernización del sistema de salud no puede limitarse a iniciativas aisladas ni a un capítulo tecnológico en los planes de gobierno: exige una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y Salud Digital, con gobernanza clara, financiamiento sostenible y métricas de impacto. El riesgo de no hacerlo es alto; la oportunidad, histórica