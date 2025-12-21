Maduro escolta la flota zombi, por Mirko Lauer

Si llega a concretarse, el anuncio venezolano de que su fuerza naval escoltará a los buques petroleros prohibidos por los EEUU será el paso más seguro hacia un conflicto armado. Con eso, Nicolás Maduro se está jugando el todo o nada de esta historia. Un combate naval le abrirá a Donald Trump la puerta para todo tipo de agresiones y no dejará pasar el petróleo prohibido.

Maduro y su entorno han llegado a la conclusión de que no podrán sobrevivir si EEUU paraliza la principal exportación de Venezuela. El anuncio de la escolta naval para barcos prohibidos por sanciones da la impresión de ser la antesala de una capitulación disimulada. El tema ha virado rápido de la droga al petróleo.

Pero el tema del crudo venezolano está revelando nuevas facetas. En The New York Times, los periodistas Edward Wong y Julian Barnes sugieren que el fin último de Trump es sacar de en medio la enorme influencia de China en el negocio petrolero de Venezuela y recuperarlo para los EEUU. No parece que Beijing tenga muchos recursos para defender a su hombre en Caracas.

En el plano estrictamente militar, la armada venezolana es un conjunto sumamente limitado y deteriorado de buques de guerra. El festival de compras de Hugo Chávez a Rusia en otros tiempos no pasó por la fuerza naval. Entonces, Maduro podría estar enviando a esos buques escolta al sacrificio, si la confrontación pasa a mayores en algún momento.

EEUU está bloqueando a aquellos cargueros de petróleo que transportan crudo prohibido por sanciones específicas. Esto significa toda la producción venezolana para la exportación y algunos lotes de petróleo iraní. Para estos transportes vedados por Washington ha ido creciendo la llamada flota zombi, con banderas y registros falsos para disimular la carga.

Acaban de comenzar a aparecer cálculos de especialistas en estrategia militar que toman en cuenta el costo-beneficio de una ofensiva militar de EEUU contra la fuerza chavista. El balance que va resultando de eso es que la victoria de los EEUU se da por descontada, pero se le estima una victoria de alto costo, quizás políticamente pírrica.

Las posibilidades de un choque de aparatos bélicos en el mar son altas, y este no va a ser accidental. Si eso llega a darse, el paso del primer barco hundido a una guerra en serio va a ser vertiginoso.