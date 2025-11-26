Un tribunal contra la impunidad en feminicidio, por Mabel Barreto Quineche

Por Mabel Barreto Quineche. Periodista. Consultora en prensa y comunicación social.

El 25N amplifica las voces de quienes hablan por aquellas que fueron silenciadas. Las familias de las víctimas de feminicidio, agrupadas y organizadas al repetirse una y otra vez este delito, quedan privadas de aquellas a quienes amaban pero no de sed de justicia. Solo este año, según el MIMP, hubo ya 119 feminicidios.

Después de enterrar a su víctima cada familia inicia el camino para lograr que se sancione al feminicida. Pero el proceso se convierte muchas veces en nueva fuente de pesar. Les hace revivir una y otra vez lo ocurrido. Muchas veces no se valoran las pruebas presentadas. Incluso en algunos casos la familia ve, dolorosamente, cómo se exculpa al autor del crimen.

¿Qué puede hacer una madre -o un padre, una hija o una hermana- a quien reiteradamente el sistema judicial le niega justicia?

Desde hace tres años se realiza en el Perú un juicio cuyo simbolismo llama la atención porque sienta en el banquillo de acusados a los mismos operadores de justicia. Al Estado. El Tribunal contra el Feminicidio, organizado por la Asociación Familias Unidas por Justicia - Familiares de víctimas de feminicidio, es una acción ciudadana de justicia alternativa.

En este Tribunal se juzga la conducta seguida en fiscalías, juzgados, comisarías o empresas de telefonía que negaron el derecho a la verdad y a la justicia de las familias. Tercamente, los familiares tienen puesta su esperanza en que este juicio simbólico sea una plataforma de denuncia que contrarreste la invisibilidad en que sus casos podrían quedar.

En los dos Tribunales contra el feminicidio ya realizados se concluyó que hubo patrones comunes de incumplimiento en los casos presentados. Estos incluyeron demoras injustificadas, no realizar investigaciones penales exhaustivas e incluso negativas a considerar las muertes violentas de las víctimas como feminicidios.

Este 25 de noviembre se realizó en Lima el III Tribunal contra el Feminicidio. En él, se juzga la actuación del sistema judicial en los procesos por los feminicidios de Cindy Rosas y Abigail Hernández. Sus familias esperan que sus voces denunciando al sistema que les negó justicia sean escuchadas. La injusticia en casos de feminicidio es impunidad para los asesinos de mujeres. Sin justicia para ellas no habrá justicia para ninguna.