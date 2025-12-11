La movilidad del cuidado en Perú, por Las Tejedoras

*Colabora Cynthia Yamamoto Vera. Abogada, especialista en movilidad urbana. Fundadora de Peruanos de a pie. Exsubdirectora de regulación de la ATU.

La movilidad del cuidado reconoce que muchas mujeres realizan viajes cotidianos para sostener la vida: acompañar a niños, atender a personas mayores, buscar servicios de salud o abastecer el hogar. Estos desplazamientos suelen ser más complejos y requieren un transporte seguro, accesible y confiable.



En Bogotá, La Rolita ejemplifica cómo un operador público puede responder a estas necesidades: su flota eléctrica y su apuesta por emplear y formar a mujeres conductoras, mejoran la percepción de seguridad, generan autonomía económica y reducen brechas de género en el sector transporte.



Replicar esta experiencia en el Callao —un territorio donde, bajo la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, no existen servicios concesionados de carácter público— abriría la posibilidad de diseñar rutas centradas en la movilidad del cuidado. Una línea piloto, llamada “La Chalaquita”, podría conectar barrios residenciales con centros de salud, escuelas, mercados y zonas de empleo, priorizando frecuencias adecuadas, accesibilidad universal y tarifas justas.



Los beneficios serían amplios: ambientales, al usar buses eléctricos que no emiten dióxido de nitrógeno, un contaminante atmosférico asociado a problemas respiratorios y al deterioro de la calidad del aire; sociales, al generar empleo formal para mujeres y fortalecer la seguridad en el servicio; y urbanos, al reducir el uso del transporte informal y del vehículo privado, disminuyendo la congestión.



Con un operador público y una ruta como La Chalaquita, el Callao podría avanzar hacia un sistema de transporte más justo, sostenible y alineado con las necesidades reales de quienes cuidan y sostienen la vida diaria de la ciudad.