Flota gringa, espías de Cuba, armas rusas, por Mirko Lauer

El Pentágono ha desplegado una flota anfibia y miles de efectivos cerca de las costas de Venezuela, sugerencias de desembarco. Esto, luego de haber ofrecido US$ 50 millones por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, capo de la droga. La idea de fondo es un nuevo tipo de guerra contra el narcotráfico.

Ya no el subsidio al gobierno local, sino el golpe directo a los cárteles. Todavía falta ver para creer. Las relaciones entre Washington y la Caracas chavista han oscilado según la marcha del petróleo. La subida del precio por barril propició una actitud conciliadora de los EE. UU. Ahora, la superabundancia del letal fentanilo, sumada a las habituales remesas de cocaína y a la caída del precio del crudo, abre la perspectiva de ataques directos contra esos negocios semiprivados en México y Venezuela.

Pero un ataque directo supone contar con la colaboración del gobierno donde la droga se produce o procesa, o vulnerar espacio aéreo y/o territorio de ese país. En otras palabras, alguna forma de guerra convencional. Eso es algo que los EE. UU han evitado en América Latina, a pesar de que las guerras no convencionales han dado muy pobres resultados.

Agosto de 2025 no es la primera vez que Trump amenaza directamente al chavismo, por lo cual los desplazamientos de esta hora no tienen mucha credibilidad. Solo Maduro da la impresión de tomarlos en serio y ha anunciado que, si es atacado, movilizará a 4,5 millones de milicianos para defenderse él y su entorno.

En efecto, el chavismo tiene a una parte de la población militarizada, cuenta con la bien enquistada asesoría de la Fuerza Armada cubana, y lo que quedó del petróleo fue a comprar enormes cantidades de armamento ruso. No sería, pues, como en otros tiempos fue invadir Panamá. Además, América Latina hoy no ve con buenos ojos ese tipo de invasión.

Sin embargo, Washington necesita estructurar una presencia militar convincente en América Latina, con más peso que el Comando Estratégico Sur.

No lo necesita por Maduro, sino por la creciente presencia china y la posibilidad de que esta se vuelva algo más que comercial. De hecho, ya está apoyando dictaduras antiyanquis de todo tamaño.

En cuanto a Maduro, esas naves frente a Venezuela también van a cumplir tareas policiales y acaso propiciar que una parte del cogollo madurista sacrifique a Maduro. En un país tan bolivariano no faltan delincuentes para ese tipo de tarea.