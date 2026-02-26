¿Podrá Balcázar entenderse con De Soto?, por Mirko Lauer

El nombramiento a la PCM es la mayor aproximación de Hernando de Soto a la Presidencia de la República hasta el momento. Tendrá un presidente tan flexible como parece ser José María Balcázar, pero a la vez ese gabinete tendrá ministros originados en el pacto que tumbó a José Jerí. Es decir que al menor descuido coordinar puede volverse un encargo a tiempo completo.

No es muy probable que al primer ministro le interese mucho el tira y afloja preelectoral, que también estará presente en el gabinete. Hoy existe una fuerte vibración internacional que llega hasta Perú y que atrae mucho a De Soto, y este gobierno de transición será una plataforma ideal para llegar hasta las alturas de la geopolítica.

Por lo pronto, el primer ministro es un serio conocedor de Washington, su política, su historia, su economía. Eso le dará fácil acceso a Donald Trump y lo volverá un útil interlocutor del secretario de Estado Marco Rubio, en el teléfono y en Lima. Al mismo tiempo, De Soto ha estudiado el avance de China en América Latina, y tiene opiniones sobre el tema.

¿De Soto y Balcázar se van a dividir lo nacional y lo internacional? La cosa no es tan nítida. Cada uno tiene intereses en el corral del otro. Por lo pronto, Trump planea una cumbre de líderes latinoamericanos en Florida, el próximo siete de mayo. Balcázar no se la va a querer perder, pero allá podría verse opacado por De Soto.

En cambio, el poder transitorio en el Perú es un laberinto que quizás el actual presidente conoce mucho mejor. El segundo Alan García jugó con la idea de ofrecerle el premierato a De Soto, y luego lo pensó mejor. Su argumento: no iba a ser un socio político fácil. Al final se inclinó por el correligionario Jorge del Castillo.

De Soto ha pedido nombrar titulares en cinco ministerios, indicio de que no se va a limitar al escenario internacional. En otras palabras, veremos propuestas concebidas en la PCM. Quizás más que las concebidas en Palacio. Antes que en una subordinación automática, podemos ir pensando en una competencia, ojalá bien llevada.

Última pregunta: ¿le servirá De Soto a Balcázar para disimular sus tendencias en dirección del club de la izquierda? Eso puede comenzar como polémica y terminar a capazos.